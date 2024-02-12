Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году

Что такое единый налоговый счет (ЕНС)?

В 2024 году практически все платежи по налогам и взносам отправляются на ЕНС – единый налоговый счет. А уже с него налоговая распределяет деньги по соответствующим налогам и сборам. Основание – поданные налогоплательщиками отчеты и уведомления. Без них налоговая ваши платежи распределять не будет.

Сальдо ЕНС — это остаток средств на счете. Резерв — средства, которые были зарезервированы с сальдо под уплату каких-либо налогов или взносов. Делается это на основании распоряжений (заявлений) налогоплательщика или самостоятельно налоговой инспекцией. Например, таким образом резервировались фиксированные взносы ИП за 2023 год. Если ФНС надо списать с сальдо очередной налог, но на нем не хватает денег, то их могут «поднять» на сальдо из резерва.

Порядок списания средств в сальдо ЕНС:

недоимка по НДФЛ — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; НФДЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению); пени; проценты; штрафы.

Данные о сальдо на ЕНС будут видны в личном кабинете (ЛК) налогоплательщика. Несмотря на то, что ЕНС работает уже второй год, до сих пор бухгалтеры и предприниматели обнаруживают в ЛК ошибки в начислениях, списаниях и соответственно в сальдо ЕНС.

Задать вопрос о сальдо на ЕНС можно налоговикам в чате в телеграм. При этом вам сообщать там точную информацию только об отрицательном сальдо, а вот положительный остаток разглашать не будут.

При этом, вы можете также обратиться за сверкой в свою инспекцию лично или оставить запрос в специальном сервисе.

Еще некоторые понятия, связанные с ЕНС.

Совокупная обязанность — это все ваши обязательства перед бюджетом, включая суммы, которые в бюджет нужно вернуть (например, это может быть излишне возмещенный НДС).

ЕНП — единый налоговый платеж. Это способ уплаты налогов, взносов и сборов по единым реквизитам, без разделения по отдельным КБК.

Как получить подробные сведения о сальдо и состоянии расчетов

Для сверки или предоставления информации контрагентам о состоянии расчетов с бюджетом можно использовать несколько различных документов.

ФНС составила памятку по всем видам этих документов и разъяснила. как именно их можно получить и для чего они нужны.

Чтобы провести сверку, вам нужны такие документы:

Можно получить данные об отсутствии долга на конкретную дату. Форма запроса в приказе ФНС от 14.09.2023 № ЕД-7-8/627@.

Для зачета переплаты используйте заявление из приказа ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Более подробно о зачете и возврате переплат мы рассказываем в мини-курсе.

Есть и другие формы запросов, вы можете найти их в письме ФНС от 14.09.2023 № КЧ-4-8/11712@.

Сроки уплаты налогов и взносов в 2024 году

Единый срок для платежей в бюджет в 2024 году – не позднее 28 числа. Есть и некоторые исключения. Например , особые правила для НДФЛ. Этот налог, удержанный налоговыми агентами из доходов физлиц, придется перечислять дважды в месяц — до 28 числа текущего месяца уплачивается налог, удержанный с 1 по 22 число, до 5 числа следующего месяца — платим НДФЛ, удержанный с 23 числа по последний день предшествующего календарного месяца. НДФЛ в декабре уплачивается по особым правилам — за период с 23 по 31 декабря нужно заплатить НДФЛ до 31 декабря.

Поменялись сроки уплаты по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Правда, не отдалились, а наоборот, приблизились. Вместо 1 марта теперь срок – 28 февраля.

Теперь нужно следить, чтобы на 28 число каждого месяца на едином налоговом счете точно была сумма, достаточная для уплаты всех налогов и взносов. Если денег не хватит, возникнет отрицательное сальдо – долг. При излишках – положительное сальдо – переплата.

Какие сроки уплаты налогов и взносов не меняются в 2024

Имущественные налоги физлиц – срок уплаты 1 декабря (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество).

Фиксированные страховые взносы ИП – срок уплаты 31 декабря (основные взносы) и 1 июля (дополнительный взнос — 1% с доходов свыше 300 000 рублей).

Взносы от несчастных случаев платим в Социальный фонд России (СФР). Срок уплаты прежний — до 15 числа следующего месяца.