Кому нужна пояснительная записка к бухгалтерской отчетности и кому ее сдавать не надо

Отвечу сразу на самые популярные вопросы про пояснительную записку.
1. Есть ли утвержденная форма? Нет, вы можете составить пояснения по собственной форме, включить в них таблицы, а не только текст.
При этом записку следует разделить на разделы, пункты и т.п. Ведь вам нужно будет поставить отсылку к ним в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах, такие отсылки как «третий абзац, вторая строчка снизу», согласитесь, звучат как-то не очень.
По желанию, вы можете ориентироваться на Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2023 год, которые являются приложением к письму Минфина от 26.12.2023 № 07-04-09/126152.
2. Сдавать пояснения надо всем? Нет, малые предприятия, которые имеют право на подачу упрощенной отчетности и общественные организации, которые не ведут предпринимательскую деятельность и не имеют реализации, могут не подавать пояснительную записку. Главное — не забудьте убедиться, что вы и правда относитесь к «малышам». Просто воспользуйтесь сервисом ФНС для этого.
3. Что точно стоит расшифровать в пояснениях? Крупные показатели, которые не разбиты в отчетности. Например, дебиторка у вас составляет 30% актива баланса. Явно стоит подробнее расписать, какая именно задолженность вошла в эту строку. Вообще те показатели, которые составляют более 10% от итога баланса стоит расшифровать.
Также необходимо раскрыть существенные факты деятельности. Например, вы в отчетном году перешли на использование ФСБУ, провели существенную переоценку основных средств, изменили в середине года учетную политику (допустим, занялись еще одним видом деятельности, который этого потребовал), показатели, относящиеся к целевому финансированию, госпомощи и т.п.
Где может потребоваться пояснительная записка
Помимо отчетности, записку еще прикладывают к заявлению на подтверждение основного вида экономической деятельности.
Не забудьте, кстати, что заявление и справку-подтверждение надо подать до 15 апреля в СФР.
Естественно записку должны видеть участники ООО. Банк, при подаче заявки на кредит или проверке в рамках 115-ФЗ, вправе запросить бухгалтерскую отчетность и все приложения к ней. Даже контрагенты в порядке проверки и проявления должной осмотрительности запросят у вас и отчеты и пояснения.
Давайте устроим небольшой опрос.
Насколько сложно для вас составление пояснительно записки? Какие показатели в ней раскрываете и почему?
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