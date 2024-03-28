Кому нужна пояснительная записка к бухгалтерской отчетности и кому ее сдавать не надо

Пояснительная записка — не формальный документ. Для проверяющих он раскрывает аналитику по отдельным статьям, учредителям и инвесторам помогает понять финансовое состояние бизнеса. Поэтому бухгалтеру нужно внимательно отнести к пояснениям, при условии, конечно, что он обязан их предоставить.

Отвечу сразу на самые популярные вопросы про пояснительную записку.

1. Есть ли утвержденная форма? Нет, вы можете составить пояснения по собственной форме, включить в них таблицы, а не только текст.

При этом записку следует разделить на разделы, пункты и т.п. Ведь вам нужно будет поставить отсылку к ним в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах, такие отсылки как «третий абзац, вторая строчка снизу», согласитесь, звучат как-то не очень.

По желанию, вы можете ориентироваться на Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2023 год, которые являются приложением к письму Минфина от 26.12.2023 № 07-04-09/126152.

2. Сдавать пояснения надо всем? Нет, малые предприятия, которые имеют право на подачу упрощенной отчетности и общественные организации, которые не ведут предпринимательскую деятельность и не имеют реализации, могут не подавать пояснительную записку. Главное — не забудьте убедиться, что вы и правда относитесь к «малышам». Просто воспользуйтесь сервисом ФНС для этого.

3. Что точно стоит расшифровать в пояснениях? Крупные показатели, которые не разбиты в отчетности. Например, дебиторка у вас составляет 30% актива баланса. Явно стоит подробнее расписать, какая именно задолженность вошла в эту строку. Вообще те показатели, которые составляют более 10% от итога баланса стоит расшифровать.

Также необходимо раскрыть существенные факты деятельности. Например, вы в отчетном году перешли на использование ФСБУ, провели существенную переоценку основных средств, изменили в середине года учетную политику (допустим, занялись еще одним видом деятельности, который этого потребовал), показатели, относящиеся к целевому финансированию, госпомощи и т.п.

Где может потребоваться пояснительная записка

Помимо отчетности, записку еще прикладывают к заявлению на подтверждение основного вида экономической деятельности.

Не забудьте, кстати, что заявление и справку-подтверждение надо подать до 15 апреля в СФР.

Естественно записку должны видеть участники ООО. Банк, при подаче заявки на кредит или проверке в рамках 115-ФЗ, вправе запросить бухгалтерскую отчетность и все приложения к ней. Даже контрагенты в порядке проверки и проявления должной осмотрительности запросят у вас и отчеты и пояснения.

Давайте устроим небольшой опрос.

Вы составляете пояснительную записку к бухгалтерской отчетности? Да

Первый раз составили / будем составлять за 2023 год

Нет, потому что не обязаны

Нет (по другим причинам)

Насколько сложно для вас составление пояснительно записки? Какие показатели в ней раскрываете и почему?