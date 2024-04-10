Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

🤗Как изменилась моя жизнь за три года. Продолжение истории деревенского анонимного бухгалтера

Это было очень неожиданное письмо. Несколько лет назад «Клерк» выпускал истории, которые читатели присылали по электронной почте. Иногда герои стеснялись, что напишут некрасиво (а зря), с такими я договаривалась созвониться. Но эта девушка и в прошлый раз, и в этот написала длинное письмо (а в первое еще и стихи добавила). С разрешения анонима публикую.
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🤗Как изменилась моя жизнь за три года. Продолжение истории деревенского анонимного бухгалтера

Т. написала нам весной 2021 года и рассказала, что живет в небольшой деревне в Новгородской области. Ее рассказ вы найдете здесь. За эти несколько лет в ее жизни многое изменилось. Оказывается, все это время она так же продолжала читать «Клерк», работать удаленно, а недавно у нее случилось очень радостное событие — родился малыш ))

Молодая мама, несмотря на заботы о малыше, нашла время поделиться с нами своей историей.

Никогда не поеду в город

Когда первый раз я вам писала, то говорила, что никогда не перееду в город. Меня очень пугал шум, какой-то слишком быстрый темп жизни. Я даже рассказала, как однажды была в Москве на экскурсии и в отличие от подруг не осталась от нее в восторге. Точнее, мне конечно много всего понравилось, но девчонки говорили — вот бы тут жить, а я не понимала, что же в этом хорошего?

В общем моя убежденность пошатнулась, когда заболела ковидом мама. Я же все-таки зарегистрировалась самозанятой и продолжала вести удаленно ИПшников и иногда делала разово декларации (3-НДФЛ по продаже квартир или машин, по вычетам). Но поняла, что мой небольшой доход не спасет меня, если случится что-то форс-мажорное.

Вот маму пришлось везти в больницу, в город, долгое время она там лежала. В больницу нас с папой не пускали, но мы все равно часто туда ездили — возили передачи и даже некоторые лекарства. Приходилось тратиться на бензин, а когда машина сломалась, дважды платить знакомому, чтобы он нас отвез туда и обратно. И мои деньги очень помогли, потому что папа несколько месяцев не ездил на вахту и то, что мама откладывала «на черный день», быстро закончилось.

Мама, слава богу, поправилась, а вот ощущение, что в жизни надо что-то менять у меня осталось.

И вот тут в моей жизни появился самый замечательный человек — мой Вадик. Вадик приехал из Питера, в деревне у него живет тетя, но раньше он никогда к ней не приезжал (я так и не выяснила до конца почему, вроде когда-то давно его папа и тетя — родные брат и сестра сильно поссорились и много лет не общались, не суть). А тут…

Ну представьте себе деревню. Все парни, которые тут есть, мне знакомы с детства, мы вместе выросли. Некоторые, к сожалению, начали уже спиваться (это очень пугает, у меня в семье не пьют ни мама, ни папа, что для деревни прямо таки удивительно, а для меня, удача). И тут приезжает ОН.

Очень веселый, дружелюбный, он умудрился пройти крещение нашими парнями, которые всех новеньких, тем более городских, проверяли на прочность. В драку не полез, просто так их уболтал, что они только посмеялись и руку ему пожали. Это было перед танцами в пятницу. И в тот же вечер он пригласил меня танцевать.

Если коротко, мы очень сильно влюбились, сразу с первого взгляда, как в сказке, можете вот не верить, но так правда бывает, не расставались ни на минуту.

Очень настороженно к нашим отношениям отнеслась мама. Она почему-то постоянно ждала подвоха и бесконечно предупреждала — будь осторожнее, ты не знаешь, что у него на уме, он же здесь в отпуске, уедет и все, пройдет любовь. А у Вадика и правда кончался отпуск, он приехал всего на 3 недели.

Провожала его я со слезами, он обещал мне звонить. И сдержал слово, каждый день писал мне сообщения в ватсапе, звонил по видео связи или просто по телефону. Даже мама оттаяла. Отец в нем души не чаял с самого начала, особенно как узнал, что Вадик работает не в офисе, а в мебельном цехе. «Пацан с руками» — это для папы сразу показатель настоящего мужчины.

Через пару месяцев Вадик неожиданно приехал, с цветами, шампанским и… кольцом, сделал мне предложение. У меня в тот момент было ощущение, что все это происходит не со мной, а с кем-то другим. Я просто сейчас проснусь и окажется, что мне это приснилось.

Сказочной свадьбы не было. Мы решили, что устроим праздник в деревне, было лето как раз, очень жарко, выносили столы на улицу, народу собралось полдеревни. Очень весело было. Нам даже хотели подарить курицу с петухом, но пришлось отказаться — Вадик уговорил меня переехать с ним в Питер.

Мне было страшно, очень, а родители радовались. Но все мои опасения развеялись. Одно дело, когда ты девчонка, в незнакомом городе, другое — когда ты в Питере с самым лучшим на свете мужчиной, который постоянно тебя поддерживает. И город мне тоже очень понравился.

Я так и работала из дома, все клиенты остались со мной, они же у меня на удаленке, для них ничего не изменилось. Я еще и новых нашла, причем подняла тарифы — посмотрела сколько берут местные бухгалтеры и решила, что дешевлю свою работу. Поэтому не чувствовала, что сижу у мужа на шее, хотя зарабатывает он все равно больше.

Вадик, кстати, интриган. Когда приезжал и до самой свадьбы, говорил, что живет в съемной квартире, но оказалось, она его собственная, досталась от бабушки. Я так поняла его родня тоже ко мне очень настороженно отнеслась по началу (девочка из провинции, хочет охмурить парня из города…) и он обещал им не говорить мне, что у него своя квартира.

А сейчас у меня родился сыночек — Андрей. Я очень переживаю, что на время декрета пришлось отказать от части подработок. Сейчас я беру разовые заказы, а вот от нескольких постоянных клиентов отказалась. Хочу больше уделять внимание малышу. Между прочим, благодаря знаниям в бухгалтерии, мне удалось намного быстрее и проще разобраться со всеми выплатами. Правда я самозанятая и сильно большого пособия мне не видать)

Прим. ред. а это Андрейка передает привет читателям

По-моему я тут целую историю любви написала, а хотела же поделиться не только этим.

Со мной в Питер поехал Джек, наверное не помните — это мой пес, породы такса. Микки-хомячка уже нет, к сожалению, они не живут долго. Обе кошки остались с родителями, они все также держат корову, в прошлом году у нее родилась телочка, мама собиралась ее продать, а теперь хочет оставить себе.

В город перебрался и мой попугайчик — Жорик. Он немного стрессовал, даже начал терять перья, но все обошлось. Муж очень просит кошку, говорит мечтал всегда, а у младшего брата аллергия. Но я пока не готова. Может, когда Андрюша подрастет.

Почти забросила свое хобби по вышивке, зато увлеклась алмазной мозаикой и рисованием по номерам, скупила половину Ozona. Но и на это пока времени мало.

И вот я перечитывала то мое письмо, первое, которое я вам отправляла. И было то это всего три года назад, а кажется столько времени прошло. Я в городе, у меня сын, я замужем…

На самом деле уже пару месяцев собираюсь взять и написать, но мне казалось это как-то глупо, разве вам будет интересно (прим. от редакции — Т., нам очень интересно и приятно😉). Очень хочу сказать всем тут на «Клерке» — большое спасибо. Я с вами познакомилась, когда искала что-то еще для учебы, тогда и зарегистрировалась, чтобы задать вопрос на форуме, почитала его немного и сразу поняла — здесь как дома.

Мне почему-то ваш форум напомнил мою семью — могут и поссориться, и поругать, поспорить, но всегда помогут. В последнее время я залипаю на посты — что ест бухгалтер. После рождения сына все время есть хочу. Вы там опубликуйте что-нибудь диетическое, пожалуйста, для бухгалтеров в декрете )) И еще мозгонапрягатель нравится — жду его каждую пятницу. Люблю с детства головоломки и логические задачки.

Очень хотелось бы видеть больше тестов разных — пока я много занимаюсь ребенком, боюсь растерять какие-то навыки и упустить изменения, а так можно было бы проверять себя. Новости я каждый день читаю и радуюсь, что у меня клиенты — это небольшие ИП на патенте или упрощенке, ОСНО я бы точно не потянула. Хотя, я вот и в город зарекалась ехать)

В общем остаюсь с вами, спасибо, что тогда опубликовали мое письмо!

Друзья, это замечательно, что вы присылаете такие письма! Давайте возрождать анонимного бухгалтера — присылайте свои истории на почту e.balaklickaya@klerk.ru и мы их опубликуем.

Кстати, старые письма анонимных бухгалтеров можно почитать вот тут. Если их герои также нас читают — будем рады продолжениям и их историй.

Комментарии

2
  • cn509@mail.ru

    доброе письмо. очень рада таким позитивным переменам.

    по теме "есть хочу" - уберите сахар или минимизируйте его, читайте этикетки, пейте больше живой воды и гуляйте, со временем изменятся рецепторы)))

    городская еда и деревенская сильно отличаются

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