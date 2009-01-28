Чего только не спрашивают в чате ФНС. Можно сразу выездные назначать

Чат налоговиков, где можно задавать вопросы ведомству — кладезь просто для проверяющих. Меня удивляет, какие там задают вопросы (а главное, почему именно там).

Сразу говорю — скринов не будет. Скажут потом еще — сдала бедолаг))

Суть чата в том, что можно прийти и задать в общем-то любой вопрос о налогах, узнать где найти какую-то форму, сдавать или не сдавать 3-НДФЛ в определенных случаях, уточнить обязательства по ЕНС, пожаловаться и т.д.

Вот сейчас очень много вопросов о работе личного кабинета налогоплательщика — не формируются электронные подписи, не обновляется сальдо ЕНС. Налоговики пока отмалчиваются. Проблема длится уже где-то с неделю, если не больше.

Но если большинство вопросов вполне обычные, в духе — я продал квартиру владел ей 3 года, нужно ли сдавать декларацию и платить налог? То есть и такие, как я называю — трешовые. Т.е. на мой взгляд — это ужасно спрашивать такое в чате с налоговой.

Все так делают

Пример — предприниматель интересуется, почему все говорят, что если открыть ООО, где ты будешь единственным владельцем и ИП от имени жены, и вести абсолютно одинаковую деятельность, деля ее между бизнесами, то это дробление. Он вот так работает уже давно и никаких претензий нет. Владельцы у бизнесе разные — какие проблемы?

Проверки, доначисления? Не, не слышал.

Вообще вот эта история — я (сват, брат, друг, троюродная бабушка моей жены) так работают давно и все хорошо — очень распространенная. Но, во-первых, каждый бизнес чем-то отличается, возможно ваш товарищ, который занимается тем же видом деятельности, гораздо тщательнее подошел к вопросу налоговой безопасности. Посоветовался с юристом, выстроил процессы и т.д.

Во-вторых, даже если он этого не сделал, вероятно до него еще с проверкой не дошли — небольшие обороты, неприоритетная в данный момент для проверок ФНС сфера деятельности (вот сейчас они взялись сильно за общепит и маркетплейсы), новая компания, которая еще не успела как-то себя засветить с нехорошей стороны перед системами проверки ФНС и т.д.

Никогда не проецируйте чужой опыт на себя!

А что если…

Нередко предприниматели приходят с вопросами по открытию бизнеса. Вот еще пример — подписчик спрашивает в чате — у жены зарегистрирована самозанятость, если он начнет заниматься своим делом, может ли он платить налоги от имени жены через ее приложение.

Серьезно?

Если перевести, то для налоговиков это звучит так — я собираюсь вести бизнес, не регистрируя его, накажите меня через 2-3 года, когда накопится достаточно доходов, для того, чтобы меня хорошенько штрафануть. А я попробую доказать, что все платил…только через жену.

Если бизнес настолько мал, что уложится в 2,4 млн лимита по самозанятости — в чем проблема самому зарегистрироваться? Скорее всего есть какая-то недоговоренность. Может муж — уже ИП, с долгами или заблокированным счетом, или у него алименты бывшей жене и не хочет светить доход? Я не нахожу просто объяснений, почему не потратить 5 минут времени и не поставить на свой телефон собственное приложение.

Мое любимое — маркетплейсы

Вопросов по ним много и самые-самые частые про учет доходов.

Когда признавать доход на УСН — при поступлении денег на счет селлера или по отчету площадки?

Какой признавать доход на УСН — чистые поступления на счет или то, что покупатель перечислял на площадку (до удержания маркетплейсом комиссии)?

Вот этот второй вопрос изрядно уже набил оскомину. Несмотря на сотни, кажется, статей, новостей, и курсов, которые мы выпустили на эту тему, налогоплательщики все равно уверены, что то, что пришло на счет — и есть доход.

Давайте на пальцах.

Ваш доход — это то, что покупатель вам заплатил, не важно через площадку, напрямую, передал с голубями. Если вы продаете товар за 100 рублей и покупатель покупает его за 100 рублей, то ваш доход 100 рублей, даже если до вас по факту дойдет только 90 рублей из-за удержанной маркетплейсом комиссии.

И сейчас я говорю по большей части про УСН, потому что подавляющее большинство селлеров на упрощенке.

Если УСН у вас «доходы» — то тут все совсем просто. Вы должны заплатить налог со 100 рублей.

Если «доходы минус расходы», уже сложнее. Доходы можно уменьшить на расходы (на ту же комиссию, между прочим). Но и здесь вы будете считать, что доход у вас 100 рублей, а расходы, уж как получится.

И вот в чате ФНС нередко промелькивают вопросы про учет таких доходов. И ладно бы даже вопросы, но там прямо ситуации расписывают.

Примерно так: Мы уже 3 года как торгуем на маркете и ведем учет по поступлению доходов на р/с, ни разу не было претензий от ФНС, а тут прочитал, что оказывается надо брать суммы, которые переводят маркетплейсу покупатели, это так? Что делать?

Скорее восстановить правильный учет, родной, потому что за тобой уже выехали (шутка, …наверное).

Недавно вообще видела шедевр — там пользователь сначала написал вот что-то про учет по приходу на расчетный счет, а потом «а как вообще налоговая узнает, что мы что-то нарушили?»

И, правда, в чате то ФНС, как узнает?

Думаете паранойя у меня? В профиле многих пользователей в телеграм есть номер телефона — проверить по базе ФНС, где он указан контактным, у какой компании, делов минуты на полторы. Еще веселее, когда в профиле указаны реальные ФИО, а не ник, еще и сама компания указана или ИП)) Или сайт там, канал в телеге и т.п. контакты продавца, который сам же вопрос задает. Тот же пользователь мог уже задавать вопрос по сальдо ЕНС, указав ИНН компании.

В общем при желании найти налогоплательщика, который может стать легкой добычей камеральной, а то и выездной проверки — раз плюнуть.

Кстати, мне вообще кажется странным, что предприниматели или бухгалтеры идут задавать вопросы в чат ФНС. Тем более такие провокационные. У вас есть куча других альтернатив. Вот только на «Клерке»:

Телеграм-канал, где можно задать вопрос и получить ответ от коллег и даже экспертов «Клерка» — КУБ (Красный уголок бухгалтера). Каждый вопрос — отдельный пост, ответы — комментарии к нему. Удобно.

Просто пообщаться с коллегами в режиме чата — пожалуйста Чат бухгалтеров.

Нужен экспертный ответ — Клерк.Консультации. Причем есть два режима — задать вопрос открыто, тогда его увидят эксперты и другие пользователи сервиса (поможете коллегам). Или анонимно — ваш вопрос в этом случае будут видеть исключительно эксперты, которые соблюдают конфиденциальность. Если есть сомнения, что вы делаете все правильно в учете и ошибки могут грозить серьезными проблемами — лучше задайте скрытый вопрос и эксперты научат, как выйти из ситуации с минимальными потерями.

«Физики» тоже отжигают

Вопросы про 3-НДФЛ мелькают в чате очень часто. И тут уж граждане тоже отличаются фантазией.

Спрашивают, если продал квартиру как физик, купил другую и ждешь вычет, а реально и первая, и вторая для бизнеса (сдача в наем) — что за это будет?

Ата-та за это будет, налог по УСН (если на упрощенке) и фигушка, а не вычет, (на продажу, как минимум).

Есть те, кто пытается расписать какие-то схемы прямо в чате и спросить (ФНС?), прокатит ли.

В общем, если ведете бизнес, то лучше ДО того , как что-то сделать посоветоваться со специалистом по вопросу — бухгалтером, юристом, налоговым консультантом. В идеале со всеми вместе.

Если УЖЕ что-то натворили. Вам тоже к специалистам. Потому что из одной проблемы можно создать сразу много, если попытаться разгрести ее самому.

И даже ПОСЛЕ того, как уже свершилось самое плохое — едет проверка, запросили секстиллион документов, изъяли компьютер. Все, что угодно. Вам тоже к спецам, уже наверняка.

И задавайте вопросы в правильном месте.

Всех обняла, до встречи))