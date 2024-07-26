В личных кабинетах ФНС перестала обновляться информация и не формируются электронные подписи + опрос

Налогоплательщики в разделе ЕНС могут посмотреть только актуальные данные на 19 июля или даже на более ранние даты.
Из-за того, что информация не обновляется, пользователи могут столкнуться с ситуаций, когда на сайте ФНС сальдо положительное, а в профиле на Госуслугах — уже отрицательное.
В Красном уголке бухгалтера уже обсудили эту ситуацию:
В чате ФНС пользователи жалуются, что данные отображаются некорректно, информацию до сих пор не обновили, несмотря на просьбы и личные обращения.
Кроме того, есть проблемы с формированием электронной подписи.
Таких сообщений в чате ФНС множество, ведомство проблему не комментирует.
Как у вас обстоит дело с данными в ЛК? Пройдите наш опрос.
Комментарии2
У меня показывает - обновлен 18.07.2024г.
То же не вижу данные поданные уведомление и оплату, которые провёл 22 июля
Я нажала в личном кабинете кнопочку "сообщить об ошибке", указала что не отражены оплаты от 19.07, на следующий день зашла, все обновилось. НЕ знаю, связано это как то с моим сообщением или нет. Это по одному ИП было 22 июля , а по двум ООО сейчас буду пробовать то же самое. Проблема, что подписи не генерируются, у меня 05 августа заканчивается подпись у ООО, планировала на след неделе обновить.