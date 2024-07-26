В личных кабинетах ФНС перестала обновляться информация и не формируются электронные подписи + опрос

Пользователи не могут увидеть актуальную информацию о своем сальдо ЕНС.

Налогоплательщики в разделе ЕНС могут посмотреть только актуальные данные на 19 июля или даже на более ранние даты.

Из-за того, что информация не обновляется, пользователи могут столкнуться с ситуаций, когда на сайте ФНС сальдо положительное, а в профиле на Госуслугах — уже отрицательное.

В Красном уголке бухгалтера уже обсудили эту ситуацию:

В чате ФНС пользователи жалуются, что данные отображаются некорректно, информацию до сих пор не обновили, несмотря на просьбы и личные обращения.

Кроме того, есть проблемы с формированием электронной подписи.

Таких сообщений в чате ФНС множество, ведомство проблему не комментирует.

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