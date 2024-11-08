Новое прочтение старых загадок (только для бухгалтеров!)

Мемы были, ребусы решали, киноактеров по детским фото угадывали, искали разницу в картинках и находили спрятанных в рисунках котиков. Блогеры на «Клерке» постарались разнообразить ваш досуг ) А я вот решила подумать, как могли бы звучать ответы на привычные загадки в бухгалтерском прочтении.

Если что пост просто для развлечения)) шутка юмора))

Загадки могут показаться вам знакомыми, но нет))) ответы у них не то, что в детстве))

Не лает, не кусает, а в дом не пускает. ИП, который отказывает налоговому инспектору в выездной проверке у себя в квартире. Без окон без дверей, полна горница людей. Кабинет главбуха, когда выдали расчетные листки, а в них у всех зарплата на три рубля меньше, чем в прошлом месяце (без дверей, потому что «вынесли»). Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. После конкурса на новогоднем корпоративе «надень на себя столько вещей, сколько можешь» бухгалтерия пытается отобрать у генерального свои манто, шубы и пуховики. Зимой и летом одним цветом. Бухгалтер, который не ходил в отпуск.

А теперь попробуйте сами придумать загадки или переиграть старые)) Пишите в комментариях — пятница все-таки, не охота работать.