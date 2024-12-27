🎄Выбираем лучшую бухгалтерскую елку 2025. Голосуем за фото участников!

Пост с конкурсом и условиями можно найти здесь. Напомню, что в этом году мы дарим сразу три подарка за три призовых места, в качестве презента — подписка Клерк.Премиум:

1 место – Клерк.Премиум на 12 месяцев (входят безлимитные консультации)

2 место – Клерк.Премиум на 6 месяцев (входят 10 консультаций)

3 место – Клерк.Премиум на 1 месяц

Среди остальных участников, не занявших наш пьедестал, будет разыгран в рандомайзере небольшой подарок лично от главного редактора!

А теперь давайте смотреть наших участников. Выкладываю фото в порядке, в котором присылали их участники) Проголосовать за понравившуюся елочку можно будет в конце — просто запомните номер конкурсанта. Если забудете — можете воспользоваться меню для перемещения по статье.