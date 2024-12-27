🎄Выбираем лучшую бухгалтерскую елку 2025. Голосуем за фото участников!

Пост с конкурсом и условиями можно найти здесь. Напомню, что в этом году мы дарим сразу три подарка за три призовых места, в качестве презента — подписка Клерк.Премиум:
1 место – Клерк.Премиум на 12 месяцев (входят безлимитные консультации)
2 место – Клерк.Премиум на 6 месяцев (входят 10 консультаций)
3 место – Клерк.Премиум на 1 месяц
Среди остальных участников, не занявших наш пьедестал, будет разыгран в рандомайзере небольшой подарок лично от главного редактора!
А теперь давайте смотреть наших участников. Выкладываю фото в порядке, в котором присылали их участники) Проголосовать за понравившуюся елочку можно будет в конце — просто запомните номер конкурсанта. Если забудете — можете воспользоваться меню для перемещения по статье.
1. Владислав Савушкин. Миниатюрные оконные елочки.
2. Анна Грицай. Домашняя елочка со «специальным кабель-менеджментом в частном доме»))
3. Мария. Елочка, которую коллектив наряжал совместно, каждый по чуть-чуть)
4. Ирина Е. Ёлочка «на скорую руку»
5. В Виктория. Переносная елка
6. Ирина. Настенная елочка
7. olgaorlova. Денежная елка)
8. юлия Горячева Юля поздравляет всех подписчиков «Клерка» с наступающим Новым годом!
9. Ирина Владимировна. Елочка с необычными вязанными игрушками
10. Олег Колесников. Елка, которую есть кому сторожить
11. Алейда. Елка — живой букет
12. Екатерина Бородина. Изумруд, бирюза и бриллианты нашей бухгалтерии!!!
13. Екатерина Рогожина (прислала по e-mail). Светящаяся красавица)
14. Екатерина Супина (прислала по e-mail). Ретро-елка
15. Татьяна (прислала по e-mail). Настоящая бухгалтерская, даже счеты есть
16. Анастасия. Похоже даже Дед Мороз пет кофе вместе с бухгалтерией)
17. Natalia_Ars. Воздушная елочка
Все елки просто прекрасны!!! Вы присылали и внеконкурсные фото — показывали как украшен дом или офис, присылали поздравления! Спасибо вам огромное!
Вот еще одна елочка, совсем внеконкурсная, которую нам прислала знакомая нашим читателям по вебинарам и курсам «Клерка» Лена Ярушкина. На фото не только офисная ела «Клерка», но и наш фирменный знак — красная скрепка)))
А теперь приступаем к голосованию! Голоса собираем до 18.00 28 декабря.
В 18.00 сделаю скрин результатов и размещу пост с победителями. Со всеми свяжусь 9 января, чтобы подключить заслуженный приз) Завтра после 18.00 также разыграю через рандомайзер поощрительный подарок одному из невыигравших участников, этот подарок счастливчик получит сразу. Результаты также будут в посте. Следите за моим блогом.
Комментарии1
За несколько вариантов можно проголосовать?🎄