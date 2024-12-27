Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

🎄Выбираем лучшую бухгалтерскую елку 2025. Голосуем за фото участников!

Вот и дождались. Вы прислали столько крутых фото, что просто разбежались глаза! Всех голосующих просим обязательно посмотреть всех конкурсантов и голосовать от всего сердечка.

Пост с конкурсом и условиями можно найти здесь. Напомню, что в этом году мы дарим сразу три подарка за три призовых места, в качестве презента — подписка Клерк.Премиум:

1 место – Клерк.Премиум на 12 месяцев (входят безлимитные консультации)
2 место – Клерк.Премиум на 6 месяцев (входят 10 консультаций)
3 место – Клерк.Премиум на 1 месяц

Среди остальных участников, не занявших наш пьедестал, будет разыгран в рандомайзере небольшой подарок лично от главного редактора!

А теперь давайте смотреть наших участников. Выкладываю фото в порядке, в котором присылали их участники) Проголосовать за понравившуюся елочку можно будет в конце — просто запомните номер конкурсанта. Если забудете — можете воспользоваться меню для перемещения по статье.

1. Владислав Савушкин. Миниатюрные оконные елочки.

2. Анна Грицай. Домашняя елочка со «специальным кабель-менеджментом в частном доме»))

3. Мария. Елочка, которую коллектив наряжал совместно, каждый по чуть-чуть)

4. Ирина Е. Ёлочка «на скорую руку»

5. В Виктория. Переносная елка

6. Ирина. Настенная елочка

7. olgaorlova. Денежная елка)

8. юлия Горячева Юля поздравляет всех подписчиков «Клерка» с наступающим Новым годом!

9. Ирина Владимировна. Елочка с необычными вязанными игрушками

10. Олег Колесников. Елка, которую есть кому сторожить

11. Алейда. Елка — живой букет

12. Екатерина Бородина. Изумруд, бирюза и бриллианты нашей бухгалтерии!!!

13. Екатерина Рогожина (прислала по e-mail). Светящаяся красавица)

14. Екатерина Супина (прислала по e-mail). Ретро-елка

15. Татьяна (прислала по e-mail). Настоящая бухгалтерская, даже счеты есть

16. Анастасия. Похоже даже Дед Мороз пет кофе вместе с бухгалтерией)

17. Natalia_Ars. Воздушная елочка

Все елки просто прекрасны!!! Вы присылали и внеконкурсные фото — показывали как украшен дом или офис, присылали поздравления! Спасибо вам огромное!

Вот еще одна елочка, совсем внеконкурсная, которую нам прислала знакомая нашим читателям по вебинарам и курсам «Клерка» Лена Ярушкина. На фото не только офисная ела «Клерка», но и наш фирменный знак — красная скрепка)))

А теперь приступаем к голосованию! Голоса собираем до 18.00 28 декабря.

В 18.00 сделаю скрин результатов и размещу пост с победителями. Со всеми свяжусь 9 января, чтобы подключить заслуженный приз) Завтра после 18.00 также разыграю через рандомайзер поощрительный подарок одному из невыигравших участников, этот подарок счастливчик получит сразу. Результаты также будут в посте. Следите за моим блогом.

Какая елочка понравилась вам больше всего?

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