🌲Конкурс на самую красивую бухгалтерскую елку объявляю открытым!

Как участвовать в конкурсе?
«Лучшая бухгалтерская ёлка-2025» — в этом конкурсе может участвовать любой читатель «Клерка».
Что нужно сделать:
Сфотографировать елочку. Она может стоять у вас на работе или дома. Отлично, если проявите креатив и сделаете елочку по-настоящему бухгалтерской. За более интересные елки точно будут голосовать больше!
Прислать фото на почту e.balaklickaya@klerk.ru или просто оставить в комментарии под этим постом. Это как вам будет удобнее)) Если отправляете фото в почте, не забудьте дать ссылку на ваш профиль на «Клерке»!
Фото на конкурс принимаем до 26 декабря, включительно. 27 декабря опубликуем пост с фотографиями, где нужно будет выбрать одну самую-самую бухгалтерскую елочку.
Вот такая елочка украшает офис «Клерка» в Краснодаре. Создаем новогодний вайб.
Что подарят?
Участники, чью елочку выберут лучшей, получат в подарок подписку Клерк.Премиум на год.
В подписку входят:
экспертные статьи-разборы (более 1000);
вебинары (более 870 записей и каждый день новые эфиры);
онлайн-курсы (60+);
мини-курсы и конспекты вебинаров с тестами;
безлимитные консультации экспертов по разным видам учета: бухгалтерскому, налоговому, кадровому, воинскому (включено в тариф на 12 месяцев, ограниченно — в тариф на 6 месяцев).
В подписку регулярно добавляются новые курсы, вебинары, разборы, за которые подписчики не должны ничего доплачивать.
Каждый день правовая систем пополняется десятками нормативных документов и актуальных форм.
Победителей будет трое (три елочки, которые займут соответствующие места по результатам голосования).
1 место – Клерк.Премиум на 12 месяцев
2 место – Клерк.Премиум на 6 месяцев
3 место – Клерк.Премиум на 1 месяц
Среди всех остальных участников, которые не займут призовые места, через рандомайзер будет разыгран небольшой, но приятный подарок лично от главного редактора «Клерка».
Активируем подписку для победителей с 9 января 2025 года.
Ну, что, начинаем! Не стесняйтесь выкладывать фото! Если просто хотите поделиться фото елочки, пишите в комментарии — не для конкурса)))
Как проходил конкурс в 2023 году можно почитать тут.
Комментарии2
Какая Снегурочка!😍 А какие классные призы!
В этом году ждем больше участников, поэтому и призов больше! Народ выкладывайте свои елки, не думайте - ой, у меня самая обычная. Можно также делиться фото с детьми на утренниках, смешными фото с вашими домашними любимцами, вне конкурса, но зато создадим классное настроение))) А если например пришлете фото елочки, под которой уютно устроился ваш любимый котик, то чем не конкурсная работа?)))