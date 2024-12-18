Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

🌲Конкурс на самую красивую бухгалтерскую елку объявляю открытым!

Как же праздник и без традиционного конкурса елочек. Да, никак! И в этом году мы дарим не один приз, а целых три! И еще один разыграем между теми, кто не займет призовые места.
🌲Конкурс на самую красивую бухгалтерскую елку объявляю открытым!
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Как участвовать в конкурсе?

«Лучшая бухгалтерская ёлка-2025» — в этом конкурсе может участвовать любой читатель «Клерка».

Что нужно сделать:

  1. Сфотографировать елочку. Она может стоять у вас на работе или дома. Отлично, если проявите креатив и сделаете елочку по-настоящему бухгалтерской. За более интересные елки точно будут голосовать больше!

  2. Прислать фото на почту e.balaklickaya@klerk.ru или просто оставить в комментарии под этим постом. Это как вам будет удобнее)) Если отправляете фото в почте, не забудьте дать ссылку на ваш профиль на «Клерке»!

  3. Фото на конкурс принимаем до 26 декабря, включительно. 27 декабря опубликуем пост с фотографиями, где нужно будет выбрать одну самую-самую бухгалтерскую елочку.

Вот такая елочка украшает офис «Клерка» в Краснодаре. Создаем новогодний вайб.

Что подарят?

Участники, чью елочку выберут лучшей, получат в подарок подписку Клерк.Премиум на год.

В подписку входят:

  • экспертные статьи-разборы (более 1000);

  • вебинары (более 870 записей и каждый день новые эфиры);

  • онлайн-курсы (60+);

  • мини-курсы и конспекты вебинаров с тестами;

  • безлимитные консультации экспертов по разным видам учета: бухгалтерскому, налоговому, кадровому, воинскому (включено в тариф на 12 месяцев, ограниченно — в тариф на 6 месяцев).

В подписку регулярно добавляются новые курсы, вебинары, разборы, за которые подписчики не должны ничего доплачивать.

Каждый день правовая систем пополняется десятками нормативных документов и актуальных форм.

Победителей будет трое (три елочки, которые займут соответствующие места по результатам голосования).

1 место – Клерк.Премиум на 12 месяцев
2 место – Клерк.Премиум на 6 месяцев
3 место – Клерк.Премиум на 1 месяц

Среди всех остальных участников, которые не займут призовые места, через рандомайзер будет разыгран небольшой, но приятный подарок лично от главного редактора «Клерка».

Активируем подписку для победителей с 9 января 2025 года.

Ну, что, начинаем! Не стесняйтесь выкладывать фото! Если просто хотите поделиться фото елочки, пишите в комментарии — не для конкурса)))

Как проходил конкурс в 2023 году можно почитать тут.

Ирина Клишковская
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Комментарии

2
    • Елена Балаклицкая
      главный редактор

      В этом году ждем больше участников, поэтому и призов больше! Народ выкладывайте свои елки, не думайте - ой, у меня самая обычная. Можно также делиться фото с детьми на утренниках, смешными фото с вашими домашними любимцами, вне конкурса, но зато создадим классное настроение))) А если например пришлете фото елочки, под которой уютно устроился ваш любимый котик, то чем не конкурсная работа?)))