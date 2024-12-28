Объявляем победителей конкурса на лучшую бухгалтерскую елку 2025!

Специальный подарок от главного редактора получает Анастасия (участница № 16). Подарок — сертификат на 2000 в Ozon.

Подарок был разыгран рандомайзером, к сожалению не получается добавить видео в пост, но оно у меня есть! Добавляю скрин с выпавшим числом (в рандомайзер были введены номера участников, которые не заняли призовые места).

Все остальные участники! Не расстраивайтесь, участвуйте в наших конкурсах и викторинах и вам обязательно повезет. Но и сегодня вы без небольшого презента не уйдете)

Дарим участникам, которые не получили ни одного приза — сертификаты в Ozon на 500 рублей.

Сертификаты электронные и будут направлены вам на электронную почту. С каждым я свяжусь отдельно)

Главные призы — подписки Клерк.Премиум подключим победителям 9 января 2025 года!

Всем отличных новогодних праздников!