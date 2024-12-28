Объявляем победителей конкурса на лучшую бухгалтерскую елку 2025!

Пост с голосованием вы можете найти тут.
Мы зафиксировали итоги на 18.00
Итак, под барабанную дробь объявляю победителей конкурса.
Главные победители
3 место — юлия Горячева (19% голосов), приз — подписка Клерк.Премиум на 1 месяц.
2 место — Екатерина Бородина (23% голосов), приз – подписка Клерк.Премиум на 6 месяцев (входят 10 консультаций).
1 место — Natalia_Ars (35% голосов), приз – подписка Клерк.Премиум на 12 месяцев (входят безлимитные консультации).
Специальные подарки от главного редактора
Специальный подарок от главного редактора получает Анастасия (участница № 16). Подарок — сертификат на 2000 в Ozon.
Подарок был разыгран рандомайзером, к сожалению не получается добавить видео в пост, но оно у меня есть! Добавляю скрин с выпавшим числом (в рандомайзер были введены номера участников, которые не заняли призовые места).
Все остальные участники! Не расстраивайтесь, участвуйте в наших конкурсах и викторинах и вам обязательно повезет. Но и сегодня вы без небольшого презента не уйдете)
Дарим участникам, которые не получили ни одного приза — сертификаты в Ozon на 500 рублей.
Сертификаты электронные и будут направлены вам на электронную почту. С каждым я свяжусь отдельно)
Главные призы — подписки Клерк.Премиум подключим победителям 9 января 2025 года!
Всем отличных новогодних праздников!
Комментарии2
Поздравляю всех🚀 Всех с наступающим 🎅
Парадоксально на конкурсе ёлок, победу одержал дизайн без ёлки