Лето — это не только отдых и солнце, но еще и опасность

Пост не про бухгалтерию. Впечатлила история, которая произошла вчера-сегодня. Казалось бы век мобильных телефонов, спутников и прочих технических штук, а люди подкованы в вопросах личной безопасности, но оказывается нет, все не так.

Небольшая предыстория. Моя хорошая знакомая и подруга моей подруги раньше жила с нами в одном городе, несколько лет назад переехала в Мурманск. На лето у нее долгий отпуск и она приезжает обратно, сюда, как правило с детьми. Сыновья — 10 лет и 18. Муж работает и остается в Мурманске.

В выходные эта самая знакомая, назовем ее Настя, поехала в Мурманск, проведать мужа и вчера возвращалась обратно. На трассе связь ловит плохо, местами. В нашем городе с бабушкой и дедушкой остались дети. Младшего внука старички решили свозить на прогулку за город, старший дома остался. Уехали и…пропали.

Старший сын оборвал телефоны маме (нет связи), отцу (аналогично, он тоже где-то в командировке), бабушке и деду, младшему брату (звонок идет, но трубку никто не берет).

Ночью до города добралась мама, до которой сын таки дозвонился. В дикой панике. С 5 часов вечера никакой информации — где родители и ребенок. Были подняты сразу — полиция, Лиза Алерт, наша общая подруга обзванивала знакомых с машинами с просьбой помочь в поисках.

Полиция сразу всех допросила, взяла даже образцы ДНК, немного наехали на мать — где была и почему о пропаже ребенка заявили только ночью? Потом разобрались. Утром уже собирались получать данные по GPS.

Лиза Алерт сразу стали искать волонтеров готовых выезжать на поиски и распространять информацию.

Нашлись знакомые, готовые поехать и помочь.

Правда, поиски собрались вести, как оказалось позже, не в том направлении. Бабушка с дедом решили остановиться на трассе и поискать грибы в лесочке, не отходя далеко от машины, но в итоге заблудились.

Надо сказать у нас сейчас не особо летняя погода. Днем сильный дождь шел, вечером ветрище, холодно. Так что оказаться ночью в лесу на такой погоде далеко не приятно и взрослому, тем более ребенку.

Почему же так случилось, что люди на ровном месте потерялись? Нарушили потому что все мыслимые правила безопасности:

Не сообщили никому из близких об изменении планов, поиски вели вообще не в той стороне.

Все трое оставили телефоны в машине.

Зашли в незнакомый лес и вместо того, чтобы действительно походить по краю, углубились в него.

Блуждали до последнего, не понимая вообще куда идут — в сторону дороги или нет.

Не взяли с собой ни воды, ни какого-то даже небольшого перекуса. Старшие пили чистую воду из лесного болотца, младший отказался.

В итоге, наплутав, решили устроить ночлег — развели костер, дед поджарил на костре грибы, бабушка соорудила внуку постель из веток и листьев, он согрелся и уснул. Утром, около 7 часов им все же удалось выбраться из леса, дошли до машины и позвонили родным.

Хорошо, что все так закончилось. А могло быть хуже.

Пожалуйста, берегите себя и близких, не забывайте средства связи, сообщайте куда идете (это кстати и в городе должно так работать!), если идете в лес, берите минимальный «набор для выживания» — в него моя бабушка, всю жизнь прожившая в деревне, включала спички, соль, хлеб и воду.

Мне все это рассказали уже утром — подруга написала сообщение с просьбой о помощи, но пока мы успели созвониться, оказалось, что всех уже нашли. Теперь уже можно шутить, что у мелкого будет о чем написать сочинение на тему «Как я провел это лето», но эти 12+ часов полной неизвестности точно не шуточные для его мамы.