Елизавета Маркова. Универсальный солдат бизнес сообществ или предприниматель?

Закончили разговор с Елизаветой Марковой, фаундер компании «Молочное утро». Елизавета рассказал как начала строить бизнес с лепки пельменией, а сейчас у нее производство соленных снеков к пиву. Состоит в бизнес-сообществе «Эквиум». Членство в него сейчас, по ее словам, стоит 370 тысяч в год.
Елизавета в 2014 году начала заниматься бизнесом. В 2016 году начала исследовать рынок молочной продукции .В 2017 году открыла компанию «Молочное Утро».
Оборот компании:
2. 2021 год: выручка - 126 803 343 ; прибыль- 8 475 063.
3. 2022 год: выручка - 123 381 205 ; прибыль- 9 566 766.
4. 2023 год: выручка - 204 903 298 ; прибыль-13 525 509.
Ох уж эти фанаты «Эквиума», «Бизнес-молодости» и прочих «сектанских» лож. Складывается ощущение, что эти резиденты бизнес-сообществ как универсальные солдаты бизнеса. Четкие фразы: широкий охват, наставники, трекеры. За всем этим красивым фасадом явно скрывается нечто иное. Как минимум более человечное и реальное.
Но если оставить брюзжание по поводу сект, то Лиза показалась очень классной. То, что она смогла, по сути, создать новый продукт на широкой нише — стоит очень дорого. Без сознания предпринимателя это очень и очень сложно сделать. Эффективный управляющий она? Сомневаюсь. Предприниматель она? Однозначно да!
Смотрите в скором времени в рамках «ТоТ еще разговор» портрет идеального предпринимателя.
Каждый четверг Борис Мальцев основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
Читайте первый выпуск: Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»
Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане
А если хотите прийти на съемки следующей серии подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.
Комментарии3
Во-первых, это красиво! 😀
Между прочим получили отзыв от гостей, присутствоваших на сьемках. А это были ребята из этой моей встречи в Университете:
Читайте дискуссию: https://t.me/totrazgovor/53
Мнение самой Елизаветы: