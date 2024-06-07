Елизавета Маркова. Универсальный солдат бизнес сообществ или предприниматель?

Четвертый «ТоТ Еще разговор» вместе с Борисом Мальцевым в офисе Клерка мы провели в прекрасной компании основательницы «Молочное утро» Елизаветы Марковой. Пару слов после интервью.

Закончили разговор с Елизаветой Марковой, фаундер компании «Молочное утро». Елизавета рассказал как начала строить бизнес с лепки пельменией, а сейчас у нее производство соленных снеков к пиву. Состоит в бизнес-сообществе «Эквиум». Членство в него сейчас, по ее словам, стоит 370 тысяч в год.

Елизавета в 2014 году начала заниматься бизнесом. В 2016 году начала исследовать рынок молочной продукции .В 2017 году открыла компанию «Молочное Утро». Оборот компании: 2. 2021 год: выручка - 126 803 343 ; прибыль- 8 475 063. 3. 2022 год: выручка - 123 381 205 ; прибыль- 9 566 766. 4. 2023 год: выручка - 204 903 298 ; прибыль-13 525 509.

Елизавета Маркова. Фото Бориса Мальцева / Клерк

Ох уж эти фанаты «Эквиума», «Бизнес-молодости» и прочих «сектанских» лож. Складывается ощущение, что эти резиденты бизнес-сообществ как универсальные солдаты бизнеса. Четкие фразы: широкий охват, наставники, трекеры. За всем этим красивым фасадом явно скрывается нечто иное. Как минимум более человечное и реальное.

Фото со съемочной площадки. Автор Светлана Пастух

Но если оставить брюзжание по поводу сект, то Лиза показалась очень классной. То, что она смогла, по сути, создать новый продукт на широкой нише — стоит очень дорого. Без сознания предпринимателя это очень и очень сложно сделать. Эффективный управляющий она? Сомневаюсь. Предприниматель она? Однозначно да!

Продукция компании “Молочное утро”

Смотрите в скором времени в рамках «ТоТ еще разговор» портрет идеального предпринимателя.