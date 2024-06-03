Горящие глаза, «ген предпринимательства» и Борис Мальцев 

В Кубанском Государственном Университете прошла деловая встреча студентов из акселератора «БизнесКуб» с успешными российскими предпринимателями.

Организаторы привлекли представителей различных отраслей Краснодара: от владельца производства алкогольных и безалкогольных напитков, основателя маркетингового агентства, до создателя крупнейшего сайта для бухгалтеров.

При чем тут Медведев

Фото «БизнесКуб»

Стоит заметить, что студентов никто не принуждал присутствовать, они сами прибежали после занятий, несмотря на напряженный учебный график перед сессией. Причина тому, стремление молодого поколения понять, как создать и развивать собственный бизнес и не работать в найме. Помните, Дмитрий Анатольевич М. на форуме учителей предложил всем идти в бизнес, якобы, там можно больше заработать. Дмитрий Анатольевич уже не тот, а к нему все же прислушались. Вы бы видели с какими горящими глазами они слушали истории становления и развития бизнеса гостей.

«Ген предпринимательства»

Фото «БизнесКуб»

У каждого бизнесмена свой путь и, кажется, совершенно непохожие истории, но и от части много общего.

Всегда интересовал вопрос — существует ли «ген предпринимательства»? Что заставляет этих людей постоянно хотеть большего? Почему одни довольствуются малым, другие же, в бесконечном потоке покоряют новые горизонты?

Некоторые исследования показывают, что предпринимательство может быть частично обусловлено генетикой, а другие, что это результат сложного взаимодействия генетических и социальных факторов. В любом случае предпринимательство является результатом сложного процесса.

Однако, опираясь на опыт бизнесменов, можно предположить, что мотивация к предпринимательству может исходить из детских переживаний, нищеты и стремлений доказать свою значимость в обществе.

В целом вопрос о существовании «гена предпринимательства» остается открытым. Если вы знаете ответ, поделитесь в комментариях.

Делиться идеями: риск или возможность?

Фото «БизнесКуб»

После выступлений студенты завалили вопросами спикеров и долго не могли их отпустить.

Прозвучал довольно интересный вопрос: стоит ли рассказывать о идеях своим знакомым или друзьям?

Почти все бизнесмены со 100% уверенностью заявили, что лучше не делиться своими планами и задумками с окружающими. Опасаться, что кто-то непременно украдет гениальную мысль и сумеет ее реализовать быстрее. Возможно, некоторые даже упоминали что-то про «сглаз», но это не точно.

И только Борис Мальцев выступил с противоположным мнением и уверил всех, что обязательно стоит рассказывать и не бояться. По его словам, идея ничего не стоит, самое главное – это ее реализация.

Видео neKlerk.ru

А когда человек рассказывает, он уже делает. Согласны с этим?

И при чем тут ТоТ еще разговор

Студенты оказались настолько заинтересованы общением и возможностью задавать вопросы бизнесменам, что Борис пригласил их 6 июня на его встречу в офис Клерка. И вы приходите, будет полезно.