В России есть собственная версия создания торжества - культурологи и историки полагают, что предпосылкой к празднованию стала языческая традиция задабривать домового, который по поверьям просыпается весной. В числе прочего духа полагалось веселить нелепыми нарядами и потешными шутками.

Дорогие друзья! Сегодня очень коварный праздник, заставляющий нас напрягать мозги в попытках определить – всё ли то, что мы увидели, услышали и прочитали сегодня – это правда или чья-то шутка.

Давайте попробуем определить какая из следующих новостей реальна, а какая – сплошной фейк.

Техноблогеры не смогли запустить игру Doom на компьютере с российским процессором «Байкал» – оказалось, что он не поддерживает ряд специфических инструкций, используемых в игровом движке. Обычно в таких случаях прибегают к эмуляции, но ведущим специалистам так и не удалось создать эмулятор, который работал бы с приемлемой производительностью. Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ «О порядке пользования гражданами общедоступными библиотеками». Согласно документу, с 1 июня 2025 года получить читательский билет или взять книги на дом россияне смогут только на платной основе. Одним из авторов нового учебника по семьеведению вместе с депутатом Ниной Останиной стала Ксения Мосунова, достигнувшая больших успехов в продвижении науки родологии и работе с геном бедности и родовыми программами, связанными с грехами предков. Госдума рассмотрит законопроект о выделении средств из бюджета семейным парам, которые сформировались в детском саду. Новый закон должен укрепить традиционные семейные ценности граждан, нравственность и моральные устои общества. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал указ о назначении предпринимателя Германа Стерлигова своим первым советником «с особыми полномочиями». В Зеленограде правоохранительные органы успешно выявили и пресекли деятельность аптечного провизора, который продавал пациентам мел под видом антибиотиков. На подлог он шёл в случаях, когда пациент не мог показать назначение врача или внятно сформулировать, почему ему требуется именно этот препарат.

Итак, ваши варианты?