Впечатления от Х Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет в Краснодаре
Я уже 2-й раз на конференции в Краснодаре от Клерк. Была 17 декабря на Х Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет в Краснодаре!
Расскажу, почему я люблю такие мероприятия.
Во-первых, спикеры. Рассказывают на волнующие и животрепещущие темы, в этом году это, конечно же, налоговая реформа 2026‼️
Во-вторых, организация и масштаб мероприятия, ощущаешь себя таким важным гостем: встреча участника, кофе-брейк, обед, фуршет с игристым.
Третье, шикарная предновогодняя фотозона, соответственно, предпраздничное настроение и ожидание волшебства.
Четвёртая причина, НЕТВОРКИНГ с коллегами, и спикерами. Успела поделиться визитками.
Пятая причина, а, возможно, первая: после таких мероприятий хочется скорее «причинить пользу» всем своим клиентам и не только своим! Донести все то полезное и необходимое для предпринимателей!
Меня такие мероприятия воодушевляют и вдохновляют!
