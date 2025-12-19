8067 ок БСН Мобил
Виктория Юлина
Бухгалтеры

Впечатления от Х Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет в Краснодаре

Конференция от Клерк. Расскажу, почему я люблю такие мероприятия.
Я уже 2-й раз на конференции в Краснодаре от Клерк. Была 17 декабря на Х Всероссийской бухгалтерской конференции Бух.Совет в Краснодаре!

Расскажу, почему я люблю такие мероприятия.

Во-первых, спикеры. Рассказывают на волнующие и животрепещущие темы, в этом году это, конечно же, налоговая реформа 2026‼️

Во-вторых, организация и масштаб мероприятия, ощущаешь себя таким важным гостем: встреча участника, кофе-брейк, обед, фуршет с игристым.

Третье, шикарная предновогодняя фотозона, соответственно, предпраздничное настроение и ожидание волшебства.

Четвёртая причина, НЕТВОРКИНГ с коллегами, и спикерами. Успела поделиться визитками.

Пятая причина, а, возможно, первая: после таких мероприятий хочется скорее «причинить пользу» всем своим клиентам и не только своим! Донести все то полезное и необходимое для предпринимателей!

Меня такие мероприятия воодушевляют и вдохновляют!

