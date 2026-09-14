Налоговая проверка после ремонта офиса: 4 ошибки в актах КС-2 и КС-3, из-за которых ФНС доначислит налоги

Каждый руководитель или главный бухгалтер компании знает: расходы на ремонт офиса, склада или торгового зала можно и нужно учитывать при расчете налога на прибыль, а также заявлять к вычету НДС. Деньги на отделку коммерческих помещений в Москве и Подмосковье уходят немалые, поэтому соблазн уменьшить налогооблагаемую базу очень велик.

Однако для инспекторов ФНС строительные и ремонтные работы — это зона повышенного внимания. Налоговики прекрасно знают, что через фиктивный ремонт часто пытаются обналичить деньги или списать необоснованные затраты. Если при проверке инспектор найдет ошибки в закрывающих документах, компании снимут все расходы, аннулируют вычет по НДС и выкатят огромные штрафы.

Меня зовут Сергей Иванов, я представляю инженерно-техническую команду компании «Стройремонт.ру». За 10 лет работы на объектах коммерческой недвижимости в МО мы сдали сотни объектов юридическим лицам. Давайте разберем 4 критические ошибки в документах на ремонт, из-за которых ваш бизнес гарантированно попадет на доначисления от налоговой.

1. Путаница между «капитальным ремонтом» и «модернизацией»

Это самая частая бухгалтерская ловушка. Расходы на текущий или капитальный ремонт помещения можно списать в затраты сразу и в полном объеме. А вот расходы на модернизацию или реконструкцию списывать сразу нельзя — они увеличивают первоначальную стоимость здания или неотделимых улучшений и списываются годами через амуртизацию.

В чем ошибка: Вы наняли бригаду, они перекрасили стены, но попутно заменили старую деревянную вентиляцию на современную приточно-вытяжную систему с чиллером. Если в актах написать «модернизация системы вентиляции», налоговая запретит списывать всю сумму сразу. Требуйте, чтобы подрядчик в актах четко разграничивал работы и писал правильные формулировки: «замена изношенных элементов системы в рамках капитального ремонта».

2. Отсутствие детализации в актах КС-2 и КС-3

Инспекторы ФНС обожают аннулировать расходы, если в актах выполненных работ (форма КС-2) вместо подробного перечня операций написана одна абстрактная строчка. Например: «Ремонт офисного помещения под ключ согласно договору — 1 комплекс, 800 000 рублей».

Для налоговой формулировка «1 комплекс» — это пустой звук. Судебная практика показывает, что ФНС считает такие акты документами без подтверждения реальности операций. Налоговики заявят, что работы не проводились, а фирма просто вывела деньги. Требуйте от строителей смету и акты, где досконально расписан каждый чих: сколько квадратных метров стен оштукатурено, сколько погонных метров кабеля NYM проложено и какая марка плитки уложена на пол.

3. Нарушение материального баланса (Входной контроль)

Налоговые инспекторы при проверках крупных ремонтов часто включают логику и математику. Они сопоставляют объем закупленных материалов с объемом выполненных работ в актах.

Пример из практики: В актах КС-2 строители указали, что оштукатурили 500 кв. метров стен толщиной слоя в 20 мм. Инспектор запрашивает товарные накладные на покупку смеси (например, Кнауф Ротбанд) и видит, что компания закупила всего 50 мешков. Путем простейшего арифметического расчета по нормативам расхода штукатурки становится понятно, что 50 мешков физически хватит максимум на 70-80 квадратов при таком слое. Вердикт ФНС: объемы в актах завышены, расходы списаны фиктивно. Либо подрядчик воровал материалы, либо вы занимались обналичиванием. Всегда перепроверяйте нормы расхода через независимые строительные калькуляторы до подписания актов.

4. Работа с «серыми» подрядчиками без ресурсов

Даже если у вас идеально заполнены договоры, сметы и акты КС-2, налоговая может признать сделку недействительной по статье 54.1 НК РФ («Недопустимость искажения фактов хозяйственной жизни»). Это происходит, если вы наняли дешевую фирму-однодневку.

ФНС проверит вашего подрядчика по своим базам. Если окажется, что у строительной компании в штате числится 1 директор, нет ни одного официального рабочего, нет инструментов на балансе и договоров аренды техники, налоговая заявит: «Данный подрядчик физически не мог сделать ремонт в вашем бизнес-центре за 2 недели. Вы наняли нелегальную бригаду за наличку, а документы купили у посредника».

Чек-лист финансовой безопасности для директора:

Чтобы расходы на ремонт коммерческой недвижимости без проблем прошли любую налоговую проверку, соблюдайте правила:

Проверяйте подрядчика на наличие штатного персонала и материально-технической базы (профессиональное оборудование, лазерные нивелиры, измерительные приборы). Требуйте ведения журнала производства работ и оформления актов освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией (особенно на электрику и гидроизоляцию). Следите, чтобы все используемые материалы имели сертификаты соответствия — налоговая может запросить их при встречной проверке.

Если ваша компания планирует ремонт офиса, склада или магазина в Москве и Московской области, вы можете зайти в наш профиль на «Клерке», перейти по ссылке на наш официальный сайт «Стройремонт.ру» и использовать бесплатные калькуляторы для предварительного расчета честной стоимости и объемов материалов. Мы работаем строго по договору со штатным персоналом и предоставляем полный, кристально чистый пакет документов для ФНС с фиксированной ценой.