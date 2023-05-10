Что там с недвижимостью в апреле?

Вторичка стагнирует, в апреле не было ни роста, ни падения цен. С учётом инфляции в апреле идёт снижение цен. Спрос слабый, люди мало покупают.

Продать квартиру становится непросто, срок продажи растёт. Летом стагнация должна продолжиться.

P.S. Ростов-на-Дону стоит отдельно, из Запорожья в Крым и Ростов собираются временно переселить 70 тыс человек. Эта ситуация опять может подтолкнуть цены к росту в мае, спрос вырастет.

Что с первичкой?

Застройщики не хотят снижать цены. Если не учитывать премиальное жильё, то цена даже немного выросла.

В Санкт-Петербурге наблюдались интересные перекосы цен: цены предложений на студии и однушки снизили на 0,5%, при этом цены на двушки и трёшки повысили на 1-3%.

Застройщики пытаются уменьшать метраж квартир. Появляются совсем безумные предложения: В Москве Квартиру площадью в 5 квадратных метра выставили на продажу за 2,3 млн рублей. Зарождается тренд на «микроквартиры».

Доля нераспроданного жилья остаётся очень высокой: в Челябинске не распродано 74% новостроек, в Казани и Красноярске – 73%, в Самаре – 71% новостроек.