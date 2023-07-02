Наличные или безналичные расчёты: предпочтения европейцев

Сейчас приобретение недвижимости за наличные допускается лишь в очень немногих странах из числа тех, что представляют интерес для иностранных инвесторов.

В течение последних лет во многих государствах мира наметилась явная тенденция к сокращению оборота наличных денег.

Параллельно в оборот вводятся цифровые валюты центральных банков CBDC (полностью запущена в 11 странах и ещё в 21 проходит тестирование), что может существенно ограничить возможности и права граждан в плане распоряжения своими накоплениями — в том числе и по покупке недвижимости.

Сейчас приобретение недвижимости за наличные допускается лишь в очень немногих странах из числа тех, что представляют интерес для иностранных инвесторов — например, в ОАЭ (Дубай), Турции, Бахрейне, на Северном Кипре.

Частично расплатиться ими путём внесения аванса можно в Испании, Италии, Германии, Черногории и ещё ряде стран, и то, как правило, при наличии «доверительных отношений».

₿ При этом расчёты в криптовалюте тоже приняты далеко не везде. Купить недвижимость за биткоины и другие виды «крипты» можно в ОАЭ, Турции, Германии, Португалии, Черногории, Грузии и Таиланде, хотя не исключено, что со временем число таких направлений будет увеличиваться.

🇪🇺 Вкупе с тем, что последнее постановление ЕС по законопроекту о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма устанавливает ограничение в размере 1000 на анонимные транзакции с криптоактивами и ограничивает операции с наличными до 7000 (в декабре 2022 года эти лимиты составляли 7000 и 10 000 евро соответственно), «поле для манёвров» сокращается, а контроль за сделками — увеличивается.

💶 Меньше всего потратить денег налом могут граждане Греции (500 евро), Португалии, Франции (по 1000 евро) и Румынии (2100 евро). Некоторые платежи — например, выплаты заработной платы или оплата услуг жилищного товарищества — по-прежнему не могут производиться наличными ни в какой сумме.

🏦 Впрочем, уже сейчас в Швеции 98% операций совершается по безналичному расчёту; в Норвегии данный показатель составляет 95%, а в Дании — 94%. В том же самом направлении движутся США, Китай, Германия, Бельгия, Нидерланды и Сингапур.

При этом наибольшая доля граждан, готовых полностью отказаться от использования наличных, имеет место в Венгрии (44%), Италия (41%), Польше (40%), Испании (37%), Чехии (36%), Бельгии (33%), Франции и Германии (по 30%).

Но «безналично-цифровое» будущее устраивает отнюдь не всех.

Так, в Швейцарии было собрано достаточно число подписей для проведения референдума за сохранение наличных и против тотальной «цифровизации» экономики.

По мнению представителей Швейцарского движения за свободу (FBS), стоящего на либертарианских позициях, электронные платежи помогают государству отслеживать и контролировать действия своих граждан, что в итоге может привести к ограничению их прав и свобод.

🛒 Банкноты и монеты по-прежнему остаются самым популярным платёжным средством у швейцарцев. По данным последнего опроса Швейцарского национального банка, проведённого осенью 2020 года, 97% местных жителей продолжают хранить наличные на повседневные расходы, и 40% платежей совершаются с их использованием, что заметно выше по сравнению с другими странами Европы.

➕ Так или иначе, у наличных денег есть сразу несколько неоспоримых преимуществ.

Во-первых, с их помощью легче контролировать свои расходы, всегда зная точную сумму средств.

Во-вторых, они не подвержены никаким техническим сбоям в банковской системе, подобным тому, что в мае 2022 года случился в Норвегии. Их также невозможно «заблокировать», как это делают банки — причём, иногда без каких-либо оснований.

И, наконец, для их использования не нужны ни компьютер или мобильный телефон с учётной записью, и при покупках не требуется предоставлять личные данные, что является лучшей гарантией конфиденциальности сделки.