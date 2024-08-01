Американский брокер Interactive Brokers ввел очередные ограничения для клиентов из России

На этот раз он запретил пополнять счета в 12 валютах, среди которых турецкие лиры, офшорные юани, швейцарские франки и японские иены.

Вчера вечером IB разослал письма российским резидентам о том, что он с 30 августа прекращает проводить транзакции в некоторых валютах, в том числе в лирах и юанях.

Что делать и какие есть варианты?

1) Евро, доллар, фунты и многие другие валюты доступны для транзакций. Перевод и вывод денег сейчас в евро доступен через Райффайзен. Завести в IB можно от 20 000 евро. Вывести из IB в Райф можно любую сумму в евро, комиссия Райфа 500₽, плюс небольшая комиссия банка-корреспондента.

2) Сколько будет еще работать Райфайзен не известно, как заявили в банке: Очень хотим уйти, но пока не получается)

3) В случае полного перекрытия любых переводов в IB и из IB, есть вариант депозитарного перевода бумаг к брокеру Казахстана и из Казахстана в IB за некоторую плату. Счет в Казахстане можно пополнять рублями.

4) Сейчас я остаюсь в IB и буду сидеть тут до талого, пока не выгонят. В случае закрытия счёта буду делать депозитарный перевод бумаг в Казахстан или вывод денег в Россию, если будет такая возможность. Но оставлять эти деньги в российских банках не собираюсь. В крайнем случае — поеду за рубеж на некоторое время для подтверждения места проживания.

5) Оставаться в IB или нет — решать вам. Главное решить: что вы потом будете делать с этими деньгами, если их вернёте сейчас в Россию? Хранить крупные суммы в российских банках рискованно. Если хотите вывести эти деньги из IB, то делайте это сейчас.