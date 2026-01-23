АУСН. Первые впечатления

Дано: ООО, маленький магазин, ежедневная выручка, касса, эквайринг, ежедневные платежки, 3 сотрудника, зарплатный проект, два банка, оба уполномоченные. С 01.01.2026г. перешел на АУСН Д-Р, т.к. по прогнозам это немного выгоднее, чем ОСНО. Раньше был на УСН Д-Р, но с НДС 5% или 22% — сразу вылетают в трубу.

Ожидания

Реальность

Сбербанк: поступление выручки от эквайринга, зарплатный проект. Что видим по АУСН: да, все платежи красиво размечаются на АУСН, эквайринг внутри делится на 2 части: неналоговая база - сама выручка, и расход - комиссия. На сегодняшний день в ЛК ФНС переданы рандомно примерно 5 операций по эквайрингу, которые в ЛК ФНС отображаются как неналоговая база, комиссия не отображается никак. Выплаченная в январе зарплата за декабрь размечена как расход, но в ФНС это тоже не передано. Итог — РАСХОДА НЕТ.

На вопрос в чате получен ответ “на данный момент ведутся технические работы, подождите, всё будет хорошо”. Когда оно будет - ответа не получено.

Альфа-Банк: платежи поставщикам - в день примерно 3-5, налоги. Каждая платежка поставщикам имеет статус “размечено банком”, но в реальности никакой разметки нет, ни расход, ни доход, ни неналоговая база. КАЖДУЮ ПЛАТЕЖКУ НУЖНО РАЗМЕТИТЬ ВРУЧНУЮ. НИ ОДНА платежка НЕ ПЕРЕДАНА в ЛК ФНС, переданы только платежи по РКО. Внятного ответа на вопросы не получено, цитируют НПА, подтверждают, что все платежи надо размечать вручную.

ЛК ФНС: в доходах прекрасно отображается выручка из ОФД, в расходах отражено 5 операций - комиссия банка, зарплаты нет, комиссии за экваринг нет, платежей поставщикам нет. В результате при выручке чуть больше 2млн нарисован предварительный налог 400 тыс. На вопрос технической поддержке получен ответ: “ведутся технические работы, подождите”.

Возникли вопросы:

1. Как же это всё уже несколько лет работает “автоматичеки”?

2. Как быть, если до 7 февраля они все свои технические проблемы не решат, и налог будет посчитан со всей (или почти со всей) суммы выручки? Как это потом корректировать?

3. Что означает “автоматизированная” система н/о - автоматизация тут в каком месте, если каждую операцию надо руками разносить?

Ну и хотелось бы узнать - а у вас как?