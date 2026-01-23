АУСН. Первые впечатления
Сбербанк: поступление выручки от эквайринга, зарплатный проект. Что видим по АУСН: да, все платежи красиво размечаются на АУСН, эквайринг внутри делится на 2 части: неналоговая база - сама выручка, и расход - комиссия. На сегодняшний день в ЛК ФНС переданы рандомно примерно 5 операций по эквайрингу, которые в ЛК ФНС отображаются как неналоговая база, комиссия не отображается никак. Выплаченная в январе зарплата за декабрь размечена как расход, но в ФНС это тоже не передано. Итог — РАСХОДА НЕТ.
На вопрос в чате получен ответ “на данный момент ведутся технические работы, подождите, всё будет хорошо”. Когда оно будет - ответа не получено.
Альфа-Банк: платежи поставщикам - в день примерно 3-5, налоги. Каждая платежка поставщикам имеет статус “размечено банком”, но в реальности никакой разметки нет, ни расход, ни доход, ни неналоговая база. КАЖДУЮ ПЛАТЕЖКУ НУЖНО РАЗМЕТИТЬ ВРУЧНУЮ. НИ ОДНА платежка НЕ ПЕРЕДАНА в ЛК ФНС, переданы только платежи по РКО. Внятного ответа на вопросы не получено, цитируют НПА, подтверждают, что все платежи надо размечать вручную.
ЛК ФНС: в доходах прекрасно отображается выручка из ОФД, в расходах отражено 5 операций - комиссия банка, зарплаты нет, комиссии за экваринг нет, платежей поставщикам нет. В результате при выручке чуть больше 2млн нарисован предварительный налог 400 тыс. На вопрос технической поддержке получен ответ: “ведутся технические работы, подождите”.
Возникли вопросы:
1. Как же это всё уже несколько лет работает “автоматичеки”?
2. Как быть, если до 7 февраля они все свои технические проблемы не решат, и налог будет посчитан со всей (или почти со всей) суммы выручки? Как это потом корректировать?
3. Что означает “автоматизированная” система н/о - автоматизация тут в каком месте, если каждую операцию надо руками разносить?
Ну и хотелось бы узнать - а у вас как?
Хе-хе, да у Вас прям деятельность-деятельность. То ли дело у нас, полная нулевка, на счете ноль. Но, надо заплатить травматизм фиксированный за директора(без трудового договора и зарплаты). Внес он деньги как безвозмездныую помощь, банк тут же эти деньги слямзил как комиссию за прошлый год.,. То есть имеем одно поступление в 5 тысяч, не являющееся налоговой базой и один расход в виде комиссии. У нас усн доходы. Банк втб, операций в этом аусн ни одной, в техподдержкуе говорят, мы ваше обращение записали, до 7 февраля у вас есть время разметить. Меня вот этот приход конечно беспокоит, сейчас ни с чего с нам 8 процентов насчитают.
Наверное, на этом аусн никого и не было до этого года. Нам цифры говорили, что вот как прекрасно и сколько подключились. Я через банк ВТБ даже не смогла перейти на эту аусн, думала через проще будет. Через налоговую пришлось.
У нас примерно такие же вводные, банк один сбер. В ЛК ФНС подгрузились только операции из ОФД, и в расход одна оплата поставщику, проведенная 22,01. Почему именно эта оплата очень интересно и непонятно, оплаты весь январь проводились и до этой и после. И больше ничего. Разметка в сбере пока вроде все верно.
Огромный минус на данный момент и то, что в СБЕРЕ выплата сотрудникам только с кодом 2000, и, как я понимаю, сейчас нужно корректировать в ЛК ФНС выделяя районный коэффициент по коду 2006, а также у нас куча детских вычетов, которые применяются и на основную базу и на РК. Пока сложно, это первая выплата, не знаю что будет потом. Я в том-то году намучилась с зп ниже суммы вычетов(