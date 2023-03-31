Многие удивились новой айдентике МТС. Да, коллеги, это не просто логотип, а айдентика – образы, формирующие восприятие бренда.

В статике логотип, может, не самый красивый, но мы живем в цифровом мире. Визуализации, которые были сегодня показаны на экранах отлично объясняют логику формирования айдентики.

На носителях смотрится гораздо лучше.

Новый логотип МТС

Ребрендинг, обычно, выступает в роли верстового столба – есть до, есть после. Так и здесь.

МТС более-менее определил вектора своего развития в рамках экосистемы и теперь он будет развиваться уже немного в ином качестве. Не как искатель, а как созидатель.

Что по экосистеме? Главное, что обозначил сегодня президент МТС Вячеслав Николаев, это то, что

«Не может одна компания делать все лучше всех. Мы открыты для партнерств».

МТС будет выступать в роли технологического фундаментального игрока, чья платформа может стать точкой роста для бизнесов, которые захотят быть партнерами.

В продолжение технологий, выступила ВП по телекоммуникационному бизнесу МТС Инеса Галактионова.

Ее главный тезис, что телеком должен цифровизироваться и переходить от TelCo в TechCo. Связь в наше время соединяет не только людей, но и роботов. И роботов с людьми.

Несколько лет назад МТС сделал ставку на развитие перспективных B2B-направлений, комплементарных для телекома. И двузначный рост в этом направлении доказывает правильность этих ставок.

Если вчера для решения задач клиентский бизнес коммуницировал с отдельными сервисами, то сегодня МТС строит платформу, где все услуги можно потреблять в одном месте в максимально релевантной конфигурации. Инновации для бизнеса становятся проще и доступнее.

А телеком МТС становится провайдером этих инноваций.

Интересно дополнили эту тему смежные коллеги: ВП по ИИ Александр Ханин, а также директор Big Data МТС Виктор Кантор.

Первый рассказал, как их продукты работают в 60 странах мира, а также рассказал о системе FacePay, которой, по данным компании, пользуется каждый седьмой пассажир московского метро.

ИИ сейчас помогает не только развивать новые сервисы, но и оптимизирует телеком-бизнес внутри.

Кантор рассказал о четырех столпах МТС Big Data: геоплатформа «Геоэффект», рекламная платформа, рекомендательный движок и скорринг. Для примера, Геоэффект в 200 проектах в 48 регионах, с его помощью реконструируют набережную во Владивостоке, субсидируют билеты в Самаре, расширяют сети продаж в Уфе.

Нам больше всего запомнилось выступление исполнительного директора МТС Кибербезопасность Евгения Черешнева.

Как и любой хакер, Черешнев сначала заставил всех задуматься о том, как мы живем и что все правила безопасности написаны кровью. После этого было объявлено, что будет две сущности.

Первая – это МТС RED, за которую будет отвечать Евгения Наумова, и будет Future Crew (отсылку заценили), которой будет руководить сам Черешнев.

Если первая команда, это – core-бизнес, то вторая – это центр инноваций.

Черешнев презентовал три уникальных продукта: приватную связь, единый цифровой профиль авторизации и Cicada 8 – платформу поиска утечек и уязвимостей.

В общем – получилось интересно, есть за чем понаблюдать на периоде. Что касается логотипа, мы сами были адепты «яичка» и первыми забили тревогу, когда оно пропало . Но сегодня готовы заявить, что для того, чтобы оставить компанию без яйца, нужны яйца.