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  • За участие в деятельности иностранных и международных НКО ужесточается ответственность - вплоть до уголовной
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SnakE

За участие в деятельности иностранных и международных НКО ужесточается ответственность - вплоть до уголовной

И это плохие новости. Потому что деятельность сети Интернет основана на работе НКО.
13

Законопроекты уже приняты: (http://duma.gov.ru/news/57634/).

Знают ли депутаты о том, что деятельность сети Интернет основана на работе НКО - RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) и ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)?

RIPE NCC занимается управлением ресурсами IP-адресов и автономных систем в Европе, Ближнем Востоке и частично в Центральной Азии. RIPE NCC проводит обучение и консультирование по вопросам сетевого управления и безопасности.

ICANN - НКО, которая управляет глобальной системой доменных имен, IP-адресами и протоколами Интернета. Она координирует работу регистраторов доменных имен и предоставляет рекомендации по развитию Интернета. Статус ICANN - международная организация с ограниченной ответственностью.

Знают ли депутаты о том, что статус НКО имеет также множество других глобальных организаций, занимающихся телекомом или вопросами IT, языками программирования, разработкой микроэлектроники?

WRC (World Radio Communication Committee) и 3GPP (3rd Generation Partnership Project) - также являются некоммерческими организациями. WRC занимается разработкой и координацией использования радиочастотного спектра в международном масштабе, а 3GPP разрабатывает стандарты мобильной связи, такие как 3G, 4G и 5G.

И что, теперь российские граждане и организации не должны участвовать в их работе?

А что такое участие? Получение IP-адреса для сайта - это уже участие в деятельности международных регуляторов или нет?

В законе есть пара "смягчающих оговорок": имеют в виду НКО, "не имеющие легального статуса в России" и те, чьи деятельность "признана нежелательной в России". Как узнать о статусе той или иной НКО - для меня пока загадка.

К чему приведут такие ограничения? Скорее всего к тому, что практика применения закона будет избирательной. За что-то сегодня ответственность не будет наступать, несмотря на формальное нарушение закона. За что-то наказывать будут. Проблема в том, что где проходит граница между "наказуемой" и "ненаказуемой" деятельностями будет определять уже не закон, а конкретный чиновник, руководствуясь то ли внутренними инструкциями, то ли личным чутьем. От закона ожидаешь несколько другого - прозрачности, понятности, четкости.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

13
SnakE

SnakE

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Комментарии

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