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Валютные операции

Выплата заработной платы наличными нерезидентам, нарушение валютного законодательства

Выдача заработной платы работнику — нерезиденту РФ (кроме иностранных работников, имеющих вид на жительство) наличными является нарушением валютного законодательства РФ.
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Выплата заработной платы нерезидентам наличными денежными средствами, минуя банковские счета в уполномоченных банках является нарушением части 2 статьи 14 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее — Закон № 173-Ф3), и выражается  в осуществлении незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации.

Данные выплаты являются административным нарушением согласно части 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Порядок валютного регулирования и валютного контроля определён Федеральным законом № 173-ФЗ. Подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ определено, что валюта Российской Федерации – денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ к валютным операциям относятся приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.

 В подпункте «в» пункта 6 части 1 статьи 1 Закона о валютном регулировании указано, что резидентами признаются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подпунктом «а» пункта 7 части 1 статьи 1 Закона о валютном регулировании установлено, что иностранные граждане, которых нельзя отнести к лицам, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, являются нерезидентами.

 В силу подпункта «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Закона о валютном регулировании отчуждение резидентом в пользу нерезидента валюты Российской Федерации на законных основаниях, а также использование валюты Российской Федерации в качестве средства платежа является валютной операцией.

Выплата резидентом заработной платы иностранным гражданам – нерезидентам в валюте Российской Федерации является валютной операцией.

Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций установлены статьёй 14 Закона о валютном регулировании. В силу частей 2, 3 статьи 14 Федерального закона № 173-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчёты при осуществлении валютных операций производятся юридическими и физическими лицами — резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, а также переводами электронных денежных средств. Названной нормой права определён исчерпывающий перечень случаев, при которых резиденты могут осуществлять расчёты с физическими лицами — нерезидентами в наличной валюте Российской Федерации без использования банковских счетов в уполномоченных банках.

Возможность осуществления такой валютной операции, как выплата резидентом физическому лицу — нерезиденту заработной платы наличными денежными средствами, минуя счёт в уполномоченных банках, валютным законодательством Российской Федерации не предусмотрена, в перечень исключений такая выплата не входит.

Следовательно выплата заработной платы нерезидентам наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации без использования банковского счёта, является нарушением валютного законодательства.

 В соответствии с частью 3 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определённых коллективным договором или трудовым договором.

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях) (часть 1 статьи 131 ТК РФ). Вместе с тем, согласно абзацу 5 статьи 11 ТК правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами или международным договором Российской Федерации.

Поскольку работники являются гражданами иностранного государства (нерезидентами), реализация норм трудового права должна осуществляться с соблюдением норм валютного законодательства. Отсутствие отдельного указания в Федеральном законе № 173-ФЗ на конкретную валютную операцию не отменяет действие общих норм, содержащих в себе специальные правила валютных операций.

Согласно статье 25 Федерального закона № 173-Ф3 резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданам иностранного государства — нерезидентам, состоящим в трудовых отношениях с резидентами  нельзя производить  выплату заработной платы путём  выдачи наличных денежных средств, так  как такая выплата не отнесена к числу исключений, предусмотренных частью 2 статьи 14 Федерального закона № 173-ФЗ,  у резидента данная  выплата будет  валютной операцией, минуя счёт в уполномоченном банке, в нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, что  будет свидетельствовать о наличии в указанных действиях резидента объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 КоАП.

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Комментарии

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