IVK.Group
Логотип IVK.Group
IVK.Group
Госзакупки

Антикризисные меры продлили и внесли изменения № 44-ФЗ

15 декабря на последнем заседании Госдума приняла два законопроекта о продлении антисанкционных мер.
10 3
Антикризисные меры продлили и внесли изменения № 44-ФЗ

15 декабря на последнем заседании Госдума приняла два законопроекта о продлении антисанкционных мер.  У регионов установили порядок и случаи закупок у единственного поставщика. Поставщикам из ЕАЭС разрешили участвовать в госзакупках без электронной подписи, а также подавать жалобы на бумаге.  Данные правила будут применяться заказчиками до конца 2024 года.

  • До 31 декабря 2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств. Норму нельзя применять, если контрактом предусмотрена выплата аванса, но расчеты не подлежат казначейскому сопровождению (ч. 64.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

  • По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно. (ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

  • До 31 декабря 2024 года по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, предметом которого является поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов исходя из установленной в контракте цены единицы таких препаратов, изделий, материалов, но не более чем на тридцать процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы таких препаратов, изделий, материалов. Цена единицы дополнительно поставляемых лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов или цена единицы таких препаратов, изделий, материалов при уменьшении предусмотренного контрактом количества таких препаратов, изделий, материалов должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов. (ч. 65.2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

  • До 31 декабря 2024 года по соглашению сторон можно изменить существенные условия контракта с единственным поставщиком по пунктам 3, 40, 41, 46, 52, 56, 59 и 62 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. На выполнение работы по мобилизационной подготовке (п. 3 ч. 1 ст. 93), закупки для внешней разведки и ФСБ, а также для оперативно-разыскной деятельности (пп. 40, 41, 46 ч. 1 ст. 93), закупки для органов госохраны (п. 52 ч. 1 ст. 93), закупки Минобороны (п. 56 ч. 1 ст. 93). Также закупки диппредставительств и международных правительственных организаций (п. 59 ч. 1 ст. 93) и заключение контракта на оказание услуг по хранению материальных ценностей госрезерва (ч. 65.3 Закона № 44-ФЗ).

  • Перенесен до 1 января 2025 года срок вступления нормы о заключении «цифрового» контракта с единственным поставщиком, а также соглашений об изменении и расторжении контракта с использованием ЕИС.

  • До 31 декабря 2024 года на закупки для нужд обороны и безопасности страны по пункту 56 части 1 статьи 93 и на закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов для обеспечения деятельности Президента и Правительства по пункту 4 части 1 статьи 93 не распространяются ограничения по предельному размеру годового объема таких закупок — 50 млн руб. (ч. 72 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

  • Иностранным участникам закупок разрешили работать в ЕИС без российской электронной подписи и подавать жалобы на бумаге. Участники закупок из стран ЕАЭС, у которых нет российской КЭП, временно смогут формировать и направлять документы без использования ЕИС. Это относится к документообороту при исполнении контракта. Также иностранцы смогут подавать жалобы. При подаче жалобы потребуется указать местонахождение и аналог ИНН. Переходное положение будет действовать, пока иностранные подписи не признают соответствующими требованиям Закона № 63-ФЗ.

Начать дискуссию

Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
Самозанятые

Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий

Причины расторжения договора с самозанятым могут быть разные: решение одной из сторон, некачественное выполнение обязательств или непредвиденные обстоятельства. Разберем, как расторгнуть договор с самозанятым и что нужно при этом учесть.

Как расторгнуть договор с самозанятым без последствий
5
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Ведение управленческого учета

Базовые инструменты для оценки бизнеса

Чтобы оперативно провести оценку бизнеса достаточно определить ликвидность, рентабельность продаж и оборачиваемость основных товарных групп. Давайте освежим в памяти эти понятия. Тезисно.

3
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 8

Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за декабрь. Восьмой месяц позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 8
17
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как отразить штрафы по договору в 1С на примере Валдберриз?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как отразить «штрафы согласно договора» в 1С (акте поступления услуг Валдберриз). Какие действия, проводки? Спасибо заранее.

2
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера
Уведомление по ЕНП

Какие последствия от неотправленного уведомления по НДФЛ?

Здравствуйте! Очень накосячила. 29 декабря не отправила уведомление по НДФЛ за период с 23.12. по 31.12. Зарплата выплачена 29.12, на ЕНС сумма НДФЛ перечислена в тот же день. Последствия какие? Теперь у нас на ЕНС всё криво ляжет?((( В ЛК зайти пока не могу.

5
Логотип IVK.Group
IVK.Group
ВЭД

До 30 января организации и ИП должны отчитаться о счетах в зарубежных банках

До 30 января 2024 года организации и ИП обязаны отчитаться о движении денежных средств по счетам в зарубежных банках за 4-й квартал 2023 года.

14
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
УСН

Если фирма потеряла право на УСН в середине года

Утрата права на применение спецрежима в виде УСН повлечет за собой автоматический переход на общую систему налогообложения (ОСН), необходимость отправки уведомления по ф. 26.2-2, уплаты итогового налога за «упрощенный» период и подачи декларации.

Если фирма потеряла право на УСН в середине года
55

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Самозанятый_в_законе
Самозанятый_в_законе
Самозанятые

Самозанятые теперь могут получить максимальное пособие по безработице

Закон от 12.12.2023 года № 565-фз «О занятости населения в РФ» предусмотрел такую возможность.

7
Логотип IVK.Group
IVK.Group
Госзакупки

Антикризисные меры продлили и внесли изменения № 44-ФЗ

15 декабря на последнем заседании Госдума приняла два законопроекта о продлении антисанкционных мер.

Антикризисные меры продлили и внесли изменения № 44-ФЗ
10
Уведомление по ЕНП

По годовому налогу по УСН уведомление по ЕНП не сдают

Срок уплаты налога по УСН за 2023 года – 28.03.2024 (организации) и 02.05.2024 (ИП). Но уведомления по ЕНП на эти суммы сдавать не надо.

1
1 тыс.
Логотип St0ne.Marina
St0ne.Marina

Ценообразование бухгалтерских услуг

Ценообразование это важный момент в работе бухгалтера-фрилансера или бухгалтерской фирмы. Один из самых популярных вопросов в бухгалтерских чатах - коллеги, а сколько вы берете за …. скажем ИП на УСН доходы?

1
29
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Трудовые отношения

Как перевести сотрудника на неполный рабочий день

Иногда стандартная трудовая неделя неудобна и подчиненному, и руководителю. Мы подготовили статью о том, как оформить работника на частичную занятость и соблюсти требования закона.

Как перевести сотрудника на неполный рабочий день
165
Порядок применения онлайн-касс

Кому нужно, а кому нет применять онлайн-кассы в 2024 году

Узнайте в деталях о том, в каких случаях бизнес может отказаться от применения онлайн-касс и что нужно сделать, чтобы провести расчеты без ККТ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
671
Трудовые отношения

Как работаем и отдыхаем в 2024 году. Спойлер: будет 118 выходных

Производственный календарь на 2024 год состоит из 248 рабочих дней и 118 выходных. Длинные выходные будут во время новогодних праздников, а также в феврале и в марте.

21
1,3 тыс.
Регистрация и ликвидация бизнеса

Как сменить юридический адрес ООО в 2024 году

При смене адреса компании править устав нужно не всегда. Самое главное вовремя внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого понадобится направить ряд документов в ФНС. В статье рассказываем, как действовать в разных случаях, и показываем, как составить необходимые приказы и уведомления.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5,4 тыс.
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Ведение бизнеса

Прием оплаты в салонах красоты

Владельцы салонов красоты, как и другие субъекты предпринимательства, обязаны использовать в деятельности онлайн-кассы. Разберем, в каких случаях бьюти-услуги освобождаются от применения ККТ и как организовать прием оплаты в салонах красоты.

Прием оплаты в салонах красоты
538
Трудовые отношения

Работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни

Если компания привлекает сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, то нужно оплатить это время работы не менее чем в двойном размере.

524
Логотип colemanservicesuk
colemanservicesuk
Трудовые отношения

Особенности исполнения судебного решения о восстановлении работника

Все чаще в судебной практике можно встретить решения о восстановлении сотрудников на рабочем месте. Кроме того, регулярно возникают вопросы о том, как именно должны быть исполнены подобные решения? Какие действия должны предпринять работник и работодатель? Как быть, если одна из сторон уклоняется от исполнения решения и в какие сроки решать проблему?

8
Логотип colemanservicesuk
colemanservicesuk
Общество

Каких работодателей выбирают соискатели

Coleman Group провел исследование среди более чем 1000 респондентов на тему «Выбор работодателя» — главной целью которого стало выяснить, какие компании в настоящее время являются наиболее привлекательными для трудоустройства в РФ и почему. Кроме того, опрос включил в себя блоки про самозанятость и релокацию.

26

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц

К концу 2023 года перспективы найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились.

4
146