Антикризисные меры продлили и внесли изменения № 44-ФЗ

15 декабря на последнем заседании Госдума приняла два законопроекта о продлении антисанкционных мер. У регионов установили порядок и случаи закупок у единственного поставщика. Поставщикам из ЕАЭС разрешили участвовать в госзакупках без электронной подписи, а также подавать жалобы на бумаге. Данные правила будут применяться заказчиками до конца 2024 года.

До 31 декабря 2024 года заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств. Норму нельзя применять, если контрактом предусмотрена выплата аванса, но расчеты не подлежат казначейскому сопровождению (ч. 64.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2025 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 настоящего Федерального закона на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно. (ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

До 31 декабря 2024 года по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, предметом которого является поставка лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество таких препаратов, изделий, материалов не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов исходя из установленной в контракте цены единицы таких препаратов, изделий, материалов, но не более чем на тридцать процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы таких препаратов, изделий, материалов. Цена единицы дополнительно поставляемых лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов или цена единицы таких препаратов, изделий, материалов при уменьшении предусмотренного контрактом количества таких препаратов, изделий, материалов должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных материалов. (ч. 65.2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).

До 31 декабря 2024 года по соглашению сторон можно изменить существенные условия контракта с единственным поставщиком по пунктам 3, 40, 41, 46, 52, 56, 59 и 62 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. На выполнение работы по мобилизационной подготовке (п. 3 ч. 1 ст. 93), закупки для внешней разведки и ФСБ, а также для оперативно-разыскной деятельности (пп. 40, 41, 46 ч. 1 ст. 93), закупки для органов госохраны (п. 52 ч. 1 ст. 93), закупки Минобороны (п. 56 ч. 1 ст. 93). Также закупки диппредставительств и международных правительственных организаций (п. 59 ч. 1 ст. 93) и заключение контракта на оказание услуг по хранению материальных ценностей госрезерва (ч. 65.3 Закона № 44-ФЗ).

Перенесен до 1 января 2025 года срок вступления нормы о заключении «цифрового» контракта с единственным поставщиком, а также соглашений об изменении и расторжении контракта с использованием ЕИС.

До 31 декабря 2024 года на закупки для нужд обороны и безопасности страны по пункту 56 части 1 статьи 93 и на закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов для обеспечения деятельности Президента и Правительства по пункту 4 части 1 статьи 93 не распространяются ограничения по предельному размеру годового объема таких закупок — 50 млн руб. (ч. 72 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).