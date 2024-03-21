Ирина Клишковская
УСН

Продавцам и производителям изделий из серебра разрешат вернуться на УСН с 2024 года

Поправки в НК РФ, которые восстановят производителям и продавцам изделий из серебра право на применение УСН, ПСН и АУСН.
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Госдума одобрила в третьем (окончательном) чтении поправки в НК РФ, которые восстановят производителям и продавцам изделий из серебра право на применение УСН, ПСН и АУСН.

Напомним, с 1 января 2023 года п. 3 ст. 346.12 НК сказано, что УСН не могут применять организации и ИП — производители, оптовики и розничные продавцы изделий из драгметаллов. Так же  в п. 6 ст. 346.43 НК говорится, что ИП с таким видом деятельности не могут работать на патенте.

Теперь возвращается возможность применения специальных налоговых режимов — упрощенной системы налогообложения (УСН), патентной системы налогообложения (ПСН) и автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) — для ювелиров, работающих с серебром.

Соответствующие поправки будут внесены в статьи 346.12 и 346.43 НК, а также в статью 3 закона об АУСН (от 25.02.2022  № 17-ФЗ)

Законом вносятся изменения, предусматривающие возможность применения указанными лицами с 1 января 2024 г. упрощенной системы налогообложения (УСН), а с 1 января 2025 г. патентной системы налогообложения и автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Предусматривается, что организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2024 года, уведомляют о таком переходе налоговый орган не позднее 31 марта 2024 г. Для таких налогоплательщиков законопроектом устанавливаются особенности исчисления в указанный период налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, законом отменяется предусмотренное Налоговым кодексом освобождение от обложения НДС операций по реализации серебра в слитках банками, аффинажными организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, организацией, изготавливающей банкноты и монету Банка России, физическим лицам, а также возможность обложения НДС по ставке ноль процентов операций по реализации серебра в слитках физическим лицам налогоплательщиками, осуществляющими его добычу.

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УСН

Продавцам и производителям изделий из серебра разрешат вернуться на УСН с 2024 года

Поправки в НК РФ, которые восстановят производителям и продавцам изделий из серебра право на применение УСН, ПСН и АУСН.

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