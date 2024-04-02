НДС при перепродаже б/у автомобилей, мотоциклов рассчитывается по новым правилам

НДС исчисляться с межценовой разницы на всех этапах перепродажи.

С 1 апреля при дальнейшей перепродаже б/у транспортных средств от одного юрлица другому налоговая база по НДС определяться как разница между ценой реализации с учетом НДС и ценой приобретения транспортного средства у предыдущего продавца с учетом НДС.

Такой порядок исчисления НДС с межценовой разницы будет применяться на всех звеньях цепочки продаж б/у транспортных средств, если последним собственником, на которого было зарегистрировано транспортное средство, являлось физлицо.

При перепродаже автомобилей и мотоциклов, приобретенных у физических лиц, которые не являются плательщиками НДС, налоговая база определяется как разница между рыночной ценой реализации с учетом НДС и ценой приобретения продукции, т. е. с межценовой разницы (п. 5.1 ст. 154 НК).

Федеральным законом от 19.12.2023 № 612-ФЗ эти правила скорректированы с 01.04.2024.

1. по-прежнему рассчитывать НДС с межценовой разницы при перепродаже автомобилей и мотоциклов, приобретенных у граждан, можно, если:

физлица, у которых приобретен автомобиль (мотоцикл), являются собственниками этих транспортных средств

и транспортное средство зарегистрировано на таких физлиц в установленном законом порядке.

2. расчет НДС с межценовой разницы распространили на перепродажу автомобилей (мотоциклов) по цепочке организаций. Введено новое правило, предусматривающее исчисление НДС с межценовой разницы при перепродаже таких автомобилей (мотоциклов) по цепочке организаций, если соблюдаются условия:

на дату приобретения налогоплательщиком автомобиля (мотоцикла) их продавец применяет ОСНО;

последним собственником автомобиля (мотоцикла), на которого оно было зарегистрировано, было физическое лицо;

при приобретении автомобиля (мотоцикла) налогоплательщиком получен от продавца счет-фактура с суммой НДС.

Это закреплено в новом п. 5.2 ст. 154 НК. При этом предусмотрено, что суммы НДС, предъявленные в этом случае покупателю, учитываются в покупной стоимости автомобиля (мотоцикла) и к вычету не принимаются (п. 3, 4 ст. 1 Федерального закона от 19.12.2023 № 612-ФЗ).