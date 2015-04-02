Изменения в отчетности центра занятости

С началом осени этого года процедура предоставления отчетов в центр занятости упрощается. С 1 сентября работодателям больше не нужно сообщать о работниках, взявших неоплачиваемый отпуск. Тем не менее, появляется нововведение: для передачи информации о доступных должностях необходимо использовать обновленную форму.

Обновленная форма отчетности

Министерство труда ввело новый стандарт оформления сведений о вакансиях, который зафиксирован приказом № 195н от 16.04.2024 г. и зарегистрирован в Минюсте 23.05.2024 под номером 78243.

Обновление отчетности по занятости

Минтруд актуализировал нормативные документы, регулирующие предоставление отчетов работодателями. Это связано с вступлением в силу нового закона о занятости с 2024 года. Ранее действовавший приказ № 24 от 26.01.2022 уже не соответствовал действующему законодательству, в том числе из-за устаревших норм и отсутствия форм отчета о вакансиях.

Теперь работодателям предстоит информировать органы занятости о простоях, изменениях режима работы, увольнениях и наличии свободных рабочих мест, включая дистанционные позиции. Обновленные формы отчетов должны способствовать более точному мониторингу рынка труда.

Начиная с первого осеннего месяца текущего года, работодателям придется адаптироваться к нововведениям Минтруда, оформленным приказом № 195н от 16 апреля 2024 года.

Документация для центров занятости претерпела изменения: теперь информация о трудоустройстве лиц с инвалидностью сведена к одному отчету о квотах. К тому же, отменен отчет об отпусках сотрудников без сохранения заработной платы.

Ранее возникали недопонимания, ведь закон о занятости не требовал непосредственно эти данные, хотя и оставлял место для интерпретаций в части «прочих событий, затрагивающих рынок труда».

Минтруд пояснял, что подобная отчетность нужна лишь в исключительных ситуациях, как указывалось в письме от 20 апреля 2023 года № 16-3/10/В-5982. В итоге было принято решение об упразднении данного вида отчетности.

Информирование о вакансиях

Работодатели обязаны уведомлять службу занятости о наличии свободных должностей. Уведомление должно быть отправлено не позднее 5 рабочих дней с момента, как место стало вакантным. Также в этот же срок следует сообщать о любых изменениях в данных о вакансиях. Однако это не означает мгновенный подбор кандидатов на указанные должности.

Изменения в подаче отчетов по вакансиям

Существует возможность отметить отсутствие необходимости в подборе персонала через центр занятости. В таком случае информацию о должностях заполнять не требуется. Если же компании не требуются новые сотрудники, отчет подавать не нужно.

Важно: с текущего года все компании обязаны отправлять отчеты через портал «Работа в России». Однако обсуждается новый законопроект, который позволит размещать данные о вакансиях на альтернативных платформах. Перечень таких сайтов, сотрудничающих с Рострудом, будет доступен на указанном портале.

Важность своевременной отчетности перед службой занятости

Не следует пренебрегать обязанностью предоставления отчетов в установленные сроки. Отсутствие отчетности или ее задержка может привести к наложению административных санкций. Руководство организации может столкнуться с необходимостью уплаты штрафа в размере от 300 до 500 рублей, тогда как на саму компанию налагается более значительный штраф — от 3000 до 5000 рублей. Эти меры предусмотрены статьей 19.7 КоАП.