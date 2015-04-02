Изменения в расчете затрат на гособоронзаказ

Как перевести деньги в Дубай

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) были и остаются одним из самых популярных направлений для россиян, и в прошлом году сюда из РФ было совершено более 1,2 миллиона поездок. При этом самым популярным городом является Дубай — финансовый центр всего Ближнего Востока. Как переводить деньги в Дубай, если «официальные» способы заблокированы? Этот вопрос интересует многих россиян, и на него есть простой ответ!