Изменения в расчете затрат на гособоронзаказ

Министерство промышленности и торговли выпустило новый нормативный акт (приказ № 2141 от 17.05.2024), который был опубликован 15 июля 2024 года.
Документ вносит коррективы в механизм формирования стоимости товаров, предназначенных для государственного оборонного заказа. Это обновление модифицирует ранее установленные правила, закрепленные в приказе № 334 от 08.02.2019 года.
Источник изменений доступен для ознакомления на официальном ресурсе правовой информации: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407150002?index=1.
Обновление порядка калькуляции
Изданный документ вносит корректировки в ряд позиций, связанных с расчетом затрат.
Основные изменения касаются:
Оплата Труда: пересмотрены нормы, регламентирующие расходы на заработную плату.
Социальное Страхование: модифицированы правила начисления страховых взносов.
Командировочные Расходы: определены новые условия для учета затрат на служебные поездки.,
Научное Оборудование: уточнены размеры вложений в спецтехнику для исследований. Дополнительно, внесены поправки в приложения № 2–6, которые касаются детализации и расширения перечня расходов.
Обновление условий госзаказов
Ценообразование на товары, предоставляемые в рамках государственного оборонного заказа, зафиксировано до момента активации нового приказа. Изменения в стоимости таких товаров не предполагаются, кроме случаев, прямо предусмотренных российскими законами. Начало действия приказа наступает через 10 дней после публикации в официальных источниках.
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