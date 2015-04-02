Освобождение от НДС услуг в сфере ТКО

При выполнении услуг ТКО для нужд населения и организаций, операторы не взимают с клиентов НДС, и, соответственно, не перечисляют его в бюджет.

Информация о НДС для операций с ТКО

Министерство финансов РФ обработало запрос, поступивший 17 апреля 2024 года, относительно положений Налогового кодекса. В частности, был рассмотрен вопрос о продолжительности применения положения, освобождающего от НДС операции по предоставлению услуг в сфере управления твердыми коммунальными отходами. Эти услуги предоставляются специализированными компаниями, получившими статус регионального оператора. Отмечено, что в соответствии с указанной нормой, предусмотренной в статье 149 Налогового кодекса, операции по оказанию услуг в области утилизации ТКО не подлежат налогообложению НДС.

Особенности применения налогового освобождения для услуг по ТКО

Организации оказывающие услуги по транспортировке и обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) могут пользоваться налоговым освобождением. Это касается тех услуг, для которых установлен общий максимальный тариф. Пределы этого тарифа определяются либо региональным органом, контролирующим тарифы, либо муниципальным органом, если он уполномочен на это законодательством региона. Важно отметить, что данный тариф устанавливается с исключением налога на добавленную стоимость (НДС).

Применение тарифов на услуги по ТКО

Согласно третьему абзацу п. 2 ст. 149 Кодекса, региональный оператор обязан использовать утверждённый предельный тариф на обработку ТКО, который не включает НДС, на протяжении пятилетнего периода. Это правило действует с момента его официального введения. В течение этого времени, даже если будет установлен новый максимальный тариф с учетом НДС, региональный оператор продолжит его применять без изменений.

Изменения в Налоговый кодекс по услугам ТКО

В соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ от 26 июля 2019 года внесены поправки, касающиеся налогообложения услуг по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Статьей 2 данного закона предусмотрено, что особый порядок налогообложения, определенный в статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации, применим к услугам, связанным с ТКО. Эти услуги должны предоставляться региональными операторами по фиксированным тарифам. Эти тарифы начали действовать с начала 2020 года оказываемые региональными операторами по предельным единым тарифам

Обработка ТКО: НДС и Тарифы

С начала 2020 года введены новые правила для сектора обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь услуги, предоставляемые компаниями-операторами в этой сфере, освобождаются от уплаты НДС при определенных условиях. Это возможно, если установленный регулятором максимальный (предельным)тариф не включает в себя налоговые отчисления.

Ключевые моменты налогообложения

Такое освобождение от НДС действует в течение пятилетнего периода. Оно начинается с года принятия решения о максимальном тарифе без НДС. При этом, изменение тарифа в будущем, включая введение налога, не влияет на этот статус на протяжении установленного срока.

Освобождение от НДС услуг по обращению с ТКО

Согласно Федеральному закону № 211-ФЗ, внесенным в Налоговый кодекс, нет установленного срока для освобождения от НДС операций по предоставлению услуг региональными операторами по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Данные услуги, согласно указанному закону, не облагаются налогом на добавленную стоимость. Если после пятилетнего периода регулирующий орган установит максимальный тариф на услуги ТКО без НДС, то такие услуги будут продолжать пользоваться налоговым преференциям в соответствии с пунктом 36 статьи 149 Налогового кодекса.

Основание: Письмо Министерства финансов РФ

№03-07-07/50134 от 30.05.2024