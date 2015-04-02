Внесены изменения в законодательство о ГОЗ

В Государственную Думу поступил новый законопроект, предусматривающий модификацию действующего законодательства, регулирующего государственный оборонный заказ (ГОЗ). Предложенные изменения затрагивают статьи 8, 8.2, 8.8 и 12 закона №275-ФЗ.

Автоматизация контроля за ценообразованием

Основная цель предложенной инициативы — обеспечение Федерального казначейства инструментами для осуществления автоматического контроля за стоимостью оборонной продукции. Для этого предполагается использовать государственную информационную интеграционную систему «Электронный бюджет».

Изменения в Обязанностях Участников Правоотношений

В связи с нововведениями, ключевые исполнители и субподрядчики столкнутся с дополнительными требованиями. Теперь им предстоит предоставлять следующую информацию Федеральному казначейству: — Сведения о всех привлеченных субподрядчиках по запросу соответствующего органа. — Данные, которые отражают раздельный учет по каждому из государственных контрактов в части финансовых и хозяйственных результатов. Эти меры направлены на повышение прозрачности и контроля за расходованием государственных средств.

Информация для Государственного Оборонного Заказа

Обновление данных о стоимости продукции



При поступлении запроса от государственных органов, необходимо предоставить данные о текущей цене продукции. В случае изменений цены, требуется подробное обоснование этих изменений.

Меры по оптимизации расходов

Если предполагается повышение цены, следует представить список действий, направленных на снижение затрат.

Согласие на раскрытие налоговой информации

Для обеспечения прозрачности финансовых операций, необходимо дать разрешение на предоставление информации, которая является налоговой тайной, в федеральные органы обороны и Федеральное казначейство.

Изменения в отчетности для банка ОПК