Если организация сотрудничает с 35 и более «самозанятыми», ждите проверку

Министерство труда вводит дополнительные основания для проведения проверок в организациях. Одним из важных факторов, вызывающих внимание инспекторов, станет резкое уменьшение бюджета на зарплаты на 80% и более за три месяца без изменения числа работников. Такие изменения могут вызвать подозрения в выплате зарплат «в конвертах». Компаниям рекомендуется подготовить обоснования уменьшения заработных плат, чтобы избежать ненужных проверок.

Регулирование взаимодействий с самозанятыми

В случае когда организация регулярно сотрудничает с 35 и более лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход, и эти отношения являются для них преобладающим источником средств с ежемесячным доходом от указанной организации свыше 35 тысяч рублей на протяжении трех месяцев, в такую компанию могут быть направлены представители для проверки

Источник regulation.gov.ru/p/151315.