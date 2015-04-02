Ирина Клишковская
НДФЛ

Освобождение от НДФЛ на материальную выгоду по жилищному кредиту

Освобождение от НДФЛ на материальную выгоду по жилищному кредиту.

Освобождение от НДФЛ на материальную выгоду по жилищному кредиту Это условие действительно при наличии у налогоплательщика права на имущественный вычет, связанный с затратами на строительство или покупку недвижимости в России. Данный закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вступил в силу с 29 октября 2024 года (Федеральный закон № 362-ФЗ).

Для получения указанного налогового вычета требуется подтверждение от налоговых органов. Такая выгода может появиться у лиц, имеющих взаимозависимость. Например, если человек трудится в компании, выдавшей ему кредит на льготных условиях, или если заем предоставил руководитель фирмы, где он работает. К взаимозависимым лицам также относятся супруги, родители (включая усыновителей) и дети (включая усыновленных), а также братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Кроме того, в эту категорию входят опекуны, попечители и их подопечные.

Физические лица, оформившие договор займа либо кредита для приобретения или строительства жилья, а также для покупки земельных участков, могут быть освобождены от налогообложения. Это также касается случаев рефинансирования таких займов или кредитов. Важно отметить, что данные изменения относятся исключительно к налогообложению материальной выгоды по НДФЛ и не затрагивают прочие виды доходов.

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