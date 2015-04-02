Освобождение от НДФЛ на материальную выгоду по жилищному кредиту Это условие действительно при наличии у налогоплательщика права на имущественный вычет, связанный с затратами на строительство или покупку недвижимости в России. Данный закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, вступил в силу с 29 октября 2024 года (Федеральный закон № 362-ФЗ).



Для получения указанного налогового вычета требуется подтверждение от налоговых органов. Такая выгода может появиться у лиц, имеющих взаимозависимость. Например, если человек трудится в компании, выдавшей ему кредит на льготных условиях, или если заем предоставил руководитель фирмы, где он работает. К взаимозависимым лицам также относятся супруги, родители (включая усыновителей) и дети (включая усыновленных), а также братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Кроме того, в эту категорию входят опекуны, попечители и их подопечные.



Физические лица, оформившие договор займа либо кредита для приобретения или строительства жилья, а также для покупки земельных участков, могут быть освобождены от налогообложения. Это также касается случаев рефинансирования таких займов или кредитов. Важно отметить, что данные изменения относятся исключительно к налогообложению материальной выгоды по НДФЛ и не затрагивают прочие виды доходов.