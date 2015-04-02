Физические лица обязаны уплачивать НДФЛ с доходов, полученных от продажи криптовалют.

Согласно российскому законодательству, физические лица обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов, полученных от продажи криптовалют. Это означает, что если вы продали свои цифровые активы и получили прибыль, вы должны задекларировать этот доход и уплатить соответствующий налог.

То есть в случае получения доходов от продажи криптовалют физические лица должны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), так как такие операции считаются получением экономической выгоды.

Необходимо самостоятельно вычислить налог, заполнить декларацию 3-НДФЛ и перечислить сумму в бюджет.

Специальные методы расчета таких доходов в законодательстве не предусмотрены. По общим правилам, доход от продажи можно уменьшить на сумму, потраченную на покупку, при наличии подтверждающих документов.

Все доходы нужно учитывать в рублях. Если продажа осуществлялась в иностранной валюте, пересчитайте доход в рубли по курсу ЦБ на дату получения средств (основания: п. 5 ст. 210, подп. 2 п. 2 ст. 220, п. 1–3 ст. 228 НК РФ).