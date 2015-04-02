С 1 ноября 2024 года в России введены новые нормы для майнинга криптовалют

Использование криптовалюты разрешено для любых операций, за исключением оплаты товаров, услуг или работ. Российское законодательство не запрещает транзакции с криптовалютами, что подтверждено письмом ФНС от 3 октября 2016 года № ОА-18–17/1027. Криптовалюты можно майнить, приобретать и продавать. Однако законы, регулирующие выпуск и обращение криптовалют в России, продолжают формироваться и обновляться, как указано в части 4 статьи 14 Закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ.

Новые правила майнинга криптовалют с 1 ноября 2024 года

Согласно новым нормам, с 1 ноября 2024 года вводятся общие требования для майнинга криптовалют. Заниматься этой деятельностью смогут только организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в специальном реестре, который ведет Министерство цифрового развития. Частные лица могут майнить без регистрации, если потребление электроэнергии остается в пределах, установленных Правительством. Майнинг не должен пересекаться с деятельностью по продаже, передаче электроэнергии или управлению энергетическими системами. Кроме того, запрещено заниматься майнингом определенным гражданам, например, лицам с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления или преступления против государственной власти. Эти ограничения изложены в статьях нового закона от 8 августа 2024 года № 221-ФЗ.

Новые нормы для проведения расчетов с использованием криптовалют с 1 сентября 2024 года

Центральный банк получил полномочия по введению экспериментальных правовых режимов (ЭПР), касающихся цифровых инноваций в внешнеторговых операциях и организованных торговых площадках для криптовалют. Более того, Центральный банк сможет определять требования к деятельности операторов, предоставляющих услуги расчетов с криптовалютами, в рамках Национальной платежной системы. Эти изменения были установлены Законом от 8 августа 2024 года № 223-ФЗ.

Новые положения о майнинге криптовалют с 19 августа 2024 года

С 19 августа 2024 года вступили в силу законодательные изменения, касающиеся майнинга криптовалют. В законе определены такие термины, как «майнинг», «майнинг-пул», «майнинговая инфраструктура» и «оператор майнинговой инфраструктуры». Правительство получило право устанавливать требования к майнинг-пулам и тем, кто организует их деятельность. Кроме того, введён запрет на рекламирование и иные формы предложения криптовалюты широкой аудитории. Эти изменения закреплены в статьях 1 и 4, пунктах 1–10 статьи 5, а также в части 1 статьи 6 Закона от 08.08.2024 № 221-ФЗ.

Введение реестра для майнинга

Федеральная налоговая служба представила на своем сайте новый инструмент — «МайнингРеестр». Этот сервис создан для ведения списков майнеров и операторов инфраструктуры для майнинга. Теперь российские компании и индивидуальные предприниматели могут легально заниматься майнингом, только после того, как они будут добавлены в соответствующий реестр. Операторы, управляющие инфраструктурой для майнинга, также обязаны зарегистрироваться в специальном реестре, чтобы приступить к своей деятельности. Эта информация была обнародована ФНС 1 ноября 2024 года. Сервис предоставляет отдельные доступы для майнеров и операторов. В настоящий момент можно заполнить два типа заявлений: первое касается регистрации в реестре лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют, а также информации о них. Второе заявление связано с внесением в реестр операторов инфраструктуры для майнинга и сведений о них. Все заявления должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя. Внесенные данные в реестры не подлежат раскрытию в средствах массовой информации и не публикуются в интернете (официальная информация от ФНС на 1 ноября 2024 года).

Банковский контроль за операциями с криптовалютами

Если вы занимаетесь операциями с криптовалютами, будьте готовы к тому, что банк может запросить у вас пояснения и документы по данным сделкам. Согласно Закону № 115-ФЗ от 07.08.2001, Центробанк рассматривает такие операции как потенциально сомнительные. В классификаторе признаков, указывающих на необычный характер сделок, операции с цифровыми валютами обозначены кодом 1190. Это положение закреплено в приложении к Положению Центробанка № 375-П от 02.03.2012. Занимаясь криптовалютами, важно помнить, что такие сделки могут вызвать повышенное внимание со стороны финансовых учреждений. Поэтому необходимо быть готовым предоставить дополнительную информацию и документы, если этого потребует ваш банк. Если банк обнаружит, что сделка с активом вызывает подозрения, он может отказаться от проведения операции, временно отключить «Клиент-Банк» или расторгнуть договор банковского счета в одностороннем порядке. Однако конкретные действия банка зависят от присвоенного клиенту уровня риска.

Налогообложение операций с криптовалютой

Операции с цифровой валютой освобождены от НДС. Доходы, полученные от таких операций, учитываются в единой налоговой базе вместе с доходами от ценных бумаг. Прибыль от операций с криптовалютой облагается НДФЛ, налогом на прибыль, а также единым налогом при УСН или ЕСХН. Для целей бухгалтерского учета и налогообложения криптовалюту классифицируется как имущество, согласно пунктам 2–3 статьи 38 НК и пункту 3 ФСБУ 5/2019.

Учет криптовалюты в бухгалтерии и налогообложении

Общие положения

В учетной политике компании необходимо зафиксировать порядок учета криптовалюты как для целей налогообложения, так и для бухгалтерского учета. Это основано на пункте 2 статьи 11 НК и пункте 6 ПБУ 1/2008, а также разъяснениях Минфина от 23 декабря 2022 года (письмо № 07−04−09/126779). Учет покупки криптовалюты

На сегодняшний день специальных норм для бухгалтерского отражения приобретения криптовалюты не установлено. Если рассматривать криптовалюту как имущество, то затраты на её покупку следует учитывать по фактической себестоимости. Эта себестоимость формируется с учетом всех расходов на покупку, которые необходимы для её использования, продажи или потребления. Эти положения регулируются пунктами 10–11 ФСБУ 5/2019. Доходы от её реализации следует включать в доходы от основной деятельности, как указано в пункте 5 ПБУ 9/99.

Использование криптовалюты в качестве платежного средства

Использование криптовалюты в качестве платежного средства для товаров, работ или услуг запрещено. Также нельзя распространять информацию о возможности использования криптовалюты как способа оплаты. Это закреплено в частях 5 и 7 статьи 14 Закона № 259-ФЗ от 31.07.2020 и подтверждено письмами Минфина от 26.04.2024 № 05−06−11/39931, от 22.09.2021 № 03−11−11/76655 и от 02.12.2020 № 05−06−11/105854.

Валютные операции с криптовалютой

Согласно валютному законодательству, расчеты между резидентами РФ по операциям с криптовалютой должны проводиться исключительно в рублях. Использование иностранной валюты для покупки или продажи криптовалюты запрещено, что закреплено в статье 9 Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003.

Налог на прибыль

При налогообложении прибыли доходы от продажи криптовалюты могут быть уменьшены на затраты, связанные с её покупкой. Эти расходы следует учитывать в том периоде, когда криптовалюта была реализована. Это регулируется пунктом 3 статьи 38 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 Налогового кодекса, а также письмом Минфина от 05.04.2024 № 03−03−06/1/31423.

Учет расходов и убытков

Для учета расходов необходимо наличие подтверждающих документов, согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса. Если при продаже актива возникает убыток, то есть расходы превышают доходы, такой убыток можно сразу учесть в расходах, как указано в пункте 2 статьи 268 НК.

Налогообложение доходов и расходов от майнинга

Доходы и расходы, связанные с майнингом, подлежат налогообложению в стандартном порядке, что разъясняется в письме Минфина от 16 августа 2023 года № 03−03−07/77230. Расходы, связанные с производством продукции при майнинге, необходимо учитывать по мере её реализации, как указано в письме Минфина от 5 декабря 2022 года № 03−03−06/1/118755.

Уменьшение доходов при УСН (доходы - расходы)

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут уменьшать доходы от продажи криптовалюты на затраты, связанные с её приобретением. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 38 и подпунктом 23 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса, а также письмом Минфина от 26 апреля 2024 года № 05−06−11/37970.

Признание расходов

Расходы следует учитывать в том периоде, когда была продана криптовалюта. Важно иметь подтверждающие документы и произвести фактическую оплату затрат. Это регламентируется пунктом 1 статьи 252 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 Налогового кодекса.

Налогообложение при УСН и ЕСХН

Упрощенная система налогообложения (УСН) (доходы)

При использовании упрощенной системы налогообложения с объектом «доходы», затраты на приобретение криптовалюты не учитываются. Это регламентировано пунктом 1 статьи 346.18 Налогового кодекса. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

В рамках ЕСХН доходы от продажи криптовалюты могут быть уменьшены на издержки, связанные с её покупкой (п. 3 ст. 38, подп. 24 п. 2 ст. 346.5 НК). В отличие от УСН, эти расходы можно списать не при продаже криптовалюты, а в момент её оплаты (подп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК). Однако учесть данные расходы возможно только при наличии подтверждающих документов (п. 1 ст. 252, п. 3 ст. 346.5 НК).

Патентная система налогообложения (ПСН)

Ввиду существующих ограничений по видам деятельности, операции с криптовалютой не могут быть обложены налогами по патентной системе. Это предусмотрено пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Если рассматривать криптовалюту как имущество или товар, то перепродажа этих активов не подпадает под специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Кроме того, обмен цифровых валют также не может облагаться этим налогом. Это установлено подпунктом 2 части 2 статьи 4 Закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ и подтверждено письмом Министерства финансов от 6 мая 2021 года № 03−04−05/34900.

Новые требования для подачи отчетности в ИФНС

Согласно обновлениям в Налоговом кодексе, налогоплательщики обязаны предоставить в ИФНС два новых отчета, связанных с цифровыми валютами: Уведомление о получении права распоряжаться цифровой валютой, включая управление через третьих лиц. Отчет о проведенных операциях, гражданско-правовых сделках и остатках цифровой валюты. Эти требования касаются как российских компаний, так и филиалов и представительств иностранных организаций, а также граждан России, осуществляющих операции с криптовалютами.

Использование криптовалюты в качестве платежного средства

Использование криптовалюты в качестве платежного средства для товаров, работ или услуг запрещено. Также нельзя распространять информацию о возможности использования криптовалюты как способа оплаты. Это закреплено в частях 5 и 7 статьи 14 Закона № 259-ФЗ от 31.07.2020 и подтверждено письмами Минфина от 26.04.2024 № 05−06−11/39931, от 22.09.2021 № 03−11−11/76655 и от 02.12.2020 № 05−06−11/105854.

Валютные операции с криптовалютой

Согласно валютному законодательству, расчеты между резидентами РФ по операциям с криптовалютой должны проводиться исключительно в рублях. Использование иностранной валюты для покупки или продажи криптовалюты запрещено, что закреплено в статье 9 Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003.

Налог на прибыль

При налогообложении прибыли доходы от продажи криптовалюты могут быть уменьшены на затраты, связанные с её покупкой. Эти расходы следует учитывать в том периоде, когда криптовалюта была реализована. Это регулируется пунктом 3 статьи 38 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 Налогового кодекса, а также письмом Минфина от 05.04.2024 № 03−03−06/1/31423.

Учет расходов и убытков

Для учета расходов необходимо наличие подтверждающих документов, согласно пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса. Если при продаже актива возникает убыток, то есть расходы превышают доходы, такой убыток можно сразу учесть в расходах, как указано в пункте 2 статьи 268 НК.

Налогообложение доходов и расходов от майнинга

Доходы и расходы, связанные с майнингом, подлежат налогообложению в стандартном порядке, что разъясняется в письме Минфина от 16 августа 2023 года № 03−03−07/77230. Расходы, связанные с производством продукции при майнинге, необходимо учитывать по мере её реализации, как указано в письме Минфина от 5 декабря 2022 года № 03−03−06/1/118755.

Уменьшение доходов при УСН (доходы - расходы)

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут уменьшать доходы от продажи криптовалюты на затраты, связанные с её приобретением. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 38 и подпунктом 23 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса, а также письмом Минфина от 26 апреля 2024 года № 05−06−11/37970.

Признание расходов

Расходы следует учитывать в том периоде, когда была продана криптовалюта. Важно иметь подтверждающие документы и произвести фактическую оплату затрат. Это регламентируется пунктом 1 статьи 252 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 346.17 Налогового кодекса.

Налогообложение при УСН и ЕСХН

Упрощенная система налогообложения (УСН) (доходы)

При использовании упрощенной системы налогообложения с объектом «доходы», затраты на приобретение криптовалюты не учитываются. Это регламентировано пунктом 1 статьи 346.18 Налогового кодекса. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

В рамках ЕСХН доходы от продажи криптовалюты могут быть уменьшены на издержки, связанные с её покупкой (п. 3 ст. 38, подп. 24 п. 2 ст. 346.5 НК). В отличие от УСН, эти расходы можно списать не при продаже криптовалюты, а в момент её оплаты (подп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК). Однако учесть данные расходы возможно только при наличии подтверждающих документов (п. 1 ст. 252, п. 3 ст. 346.5 НК).

Патентная система налогообложения (ПСН)

Ввиду существующих ограничений по видам деятельности, операции с криптовалютой не могут быть обложены налогами по патентной системе. Это предусмотрено пунктом 2 статьи 346.43 Налогового кодекса.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Если рассматривать криптовалюту как имущество или товар, то перепродажа этих активов не подпадает под специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Кроме того, обмен цифровых валют также не может облагаться этим налогом. Это установлено подпунктом 2 части 2 статьи 4 Закона от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ и подтверждено письмом Министерства финансов от 6 мая 2021 года № 03−04−05/34900.

Новые требования для подачи отчетности в ИФНС