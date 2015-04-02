Изменения в ежемесячных выплатах по уходу за инвалидами для самозанятых

Согласно новому документу, подписанному Президентом РФ 29 декабря 2024 года (Указ № 1125), произошли корректировки в положениях предыдущего указа № 175 от 26 февраля 2013 года. Эти изменения касаются финансовой поддержки некоторых категорий граждан, занимающихся уходом за инвалидами. Хотя для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей условия финансирования остались прежними, лица, не имеющие официального трудоустройства, включая самозанятых, теперь будут получать значительно больше. Сумма ежемесячной помощи для них возросла с 1200 до 10000 рублей.

Условия для получения выплаты самозанятыми

Самозанятые лица, которые не участвуют в программе добровольного пенсионного обеспечения и не вносят личные пенсионные взносы, могут претендовать на ежемесячные выплаты при условии ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет или взрослым с инвалидностью с детства первой группы. Для этого потребуется подача следующих документов: — Написанное обращение от лица, осуществляющего уход, в котором указываются начало деятельности по уходу и принятые на себя обязательства по предоставлению необходимого ухода.

Согласие на уход за ребенком-инвалидом или взрослым, получившим инвалидность с детства первой группы

Лицо, являющееся официальным опекуном ребенка с ограниченными возможностями, или взрослого, у которого инвалидность первой группы была установлена в детстве, должно предоставить письменное подтверждение своего разрешения на выполнение обязанностей по уходу. Финансовая поддержка в виде месячных выплат будет начисляться с момента подачи соответствующего документа, но эти выплаты не могут быть начислены за период до фактического начала ухода или до момента официального признания инвалидности.

Ежемесячная выплата для неработающих лиц

Для других лиц, которые могут работать, но не заняты трудовой деятельностью, и занимаются уходом, предусмотрены ежемесячные выплаты. Однако такая финансовая поддержка ограничена одним годом.

Обновление Обязательства По Уходу

Трудоспособный, но не трудоустроенный человек, обязан ежегодно предоставлять новое заявление с подтверждением готовности продолжать заниматься уходом за нуждающимся. Рассмотрим пример: если заявление было принято 20 апреля 2025 года и начисление помощи установлено начиная с 1 апреля того же года, то для сохранения права на получение помощи в следующем году, необходимо подать очередное заявление до 31 марта 2026 года.

Изменения в политике ежемесячных выплат

В случае отсутствия заявки со стороны получателя, финансовая поддержка прекратится. Однако для продолжения получения средств от государства заявление от лиц, осуществляющих уход за ребенком, будь то родители, усыновители или опекуны, не потребуется. В дополнение к этому, начиная с 1 февраля каждого года, предусмотрена корректировка суммы выплат. Она будет осуществляться с учетом изменений в уровне потребительских цен за прошедший год. Размер корректировки будет определяться коэффициентом, который устанавливает Правительство Российской Федерации.

Учет ухода за инвалидами при начислении пенсии

В соответствии с законодательством РФ, время, потраченное на заботу о детях до 18 лет с инвалидностью, а также о лицах, являющихся инвалидами с детства первой группы, рассматривается как полноправный период трудовой деятельности. Это положение зафиксировано в пункте 6 части первой статьи 12 Федерального закона №400-ФЗ, датированного 28 декабря 2013 года, который касается страховых пенсий. Так, время ухода влияет на стаж, необходимый для начисления пенсионных отчислений, аналогично периодам официальной трудовой или иной разрешенной законом деятельности, упомянутым в статье 11 того же закона.

Учет времени ухода за инвалидами при исчислении пенсионных коэффициентов