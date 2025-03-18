Изменения в процедуре взыскания налоговых долгов

Думский Комитет по финансам поддержал новую инициативу о взыскании долгов по налогам без участия суда (законопроект №782260−8). Сейчас для этого требуется судебный приказ, и статистика показывает, что лишь 5% таких приказов отменяются, что указывает на законность большинства требований со стороны налоговой. С учётом этого, предложено удлинить период приостановки взыскания после возражений граждан, чтобы они могли обжаловать решения налоговой службы в судебном порядке.

Обзор изменений в процедуре обжалования налогов

Комитет подчеркнул, что текущие правила, требующие оплаты судебной пошлины при неотмененном судебном приказе, накладывают тяжелые обязательства на граждан. Это также влечет за собой дополнительные нагрузки на налоговые службы и суды. Предлагаемые законодательные изменения вводят двухуровневую систему для оспаривания налоговых уведомлений. В новом режиме, при несогласии с начисленной суммой налога, гражданин сможет направить запрос на пересмотр в налоговую инспекцию или подать жалобу в вышестоящую налоговую структуру. В случае отрицательного ответа на оба обращения, у физического лица будет возможность повторно обжаловать решение в течение 30 рабочих дней. Данный подход позволит подтвердить несогласие налогоплательщика с выставленным налоговым требованием.

Взыскание налоговой задолженности через суд

Для возврата долгов, спорные вопросы по которым не решены, налоговым органам требуется обращение в судебные инстанции. В ситуациях, когда отсутствуют претензии и апелляции со стороны должника, налоговая имеет право на принудительное взыскание без вмешательства суда. Согласно новому законопроекту, период для отклонения судебного решения увеличен до 20 дней, что предоставляет дополнительное время для подачи возражений по налоговым долгам.

Переработка законопроекта о задолженности

Комитет акцентирует внимание на защите базового уровня имущества граждан. Законы защитят доходы, равные минимуму для проживания, включая иждивенцев. Новые правила также включают временные меры: в первые полгода после внедрения закона налоговые органы будут уведомлять людей о долгах и нововведениях в процедуре взыскания. У граждан появится время на подачу возражений, в течение которого процесс взыскания будет остановлен.

Предложения комитета по усовершенствованию законопроекта

Комитет выступил с рекомендациями по доработке законопроекта перед вторым чтением. Основной акцент сделан на изменениях, касающихся отражения долгов физических лиц в судебном порядке, которые на данный момент игнорируются в расчетах отрицательного баланса ЕНС.

Упрощение взаимодействия с налоговыми органами

Предложено также яснее прописать алгоритм действий для налогоплательщиков при отказе налоговой службы рассмотреть их жалобы.

Время на обжалование и информационное взаимодействие

Комитет настаивает на продлении периода приостановки взыскания налоговых задолженностей, чтобы граждане могли своевременно обратиться в суд в случае необходимости. Также подчеркивается важность упорядочения процесса информационного обмена между налогоплательщиками и налоговыми инстанциями через портал государственных услуг.