Возврат налога на имущество Определение ВС РФ от 12.03.2025 № 305-ЭС24-17676

Основные выводы

Срок для обращения с заявлением о возврате излишне уплаченного налога составляет три года с момента обнаружения факта переплаты.

Дата оплаты налога сама по себе не служит началом течения этого срока.

Фактическое обнаружение переплаты возможно лишь после подачи налоговой декларации и подтверждения правильности её расчётов.

Вернуть переплату разрешено, если соблюдены установленные сроки обращения.