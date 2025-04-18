Возврат налога на имущество Определение ВС РФ от 12.03.2025 № 305-ЭС24-17676

Дело: Налогоплательщик оспаривает отказ налогового органа вернуть излишне уплаченный налог на имущество организаций за 2019 год.
Суть проблемы
Общество оплатило налог на имущество за 2019 год, однако впоследствии выяснилось, что указанный объект недвижимости был исключён из списка налогооблагаемых объектов, что привело к переплате. Компания обратилась в налоговый орган с требованием возвратить переплаченную сумму, но получила отказ ввиду истечения трёхлетнего срока обращения.
Позиция ООО
Заявитель утверждает, что он своевременно подал исправленную налоговую декларацию и соответствующее заявление о возврате переплаты, не пропустив установленный законом срок.
Позиция налогового органа
Налоговый орган настаивал на пропуске заявителем трёхлетнего срока для обращения с заявлением о возврате налога.
Решения нижестоящих судов
Первая инстанция: удовлетворила требования заявителя, сочтя, что срок обращения не был пропущен.
Апелляционная инстанция: оставила решение первой инстанции без изменений.
Кассационная инстанция (Московский округ): отменила предыдущие судебные акты, отказав в удовлетворении требований общества.
Рассмотрение Верховным Судом РФ
Верховный Суд установил, что существующий порядок расчёта сроков для обращения с требованиями о возврате излишне уплаченного налога допускает подачу заявлений в течение трёх лет со дня возникновения основания для возврата, которое начинается не раньше момента завершения налогового периода и представления налоговой декларации. Поскольку заявление общества поступило в пределах установленных сроков, отказ налогового органа неправомерен.
Итоговое решение
Постановление суда округа отменено, решения первых двух инстанций восстановлены — обществу возвращается переплата
Основные выводы
Срок для обращения с заявлением о возврате излишне уплаченного налога составляет три года с момента обнаружения факта переплаты.
Дата оплаты налога сама по себе не служит началом течения этого срока.
Фактическое обнаружение переплаты возможно лишь после подачи налоговой декларации и подтверждения правильности её расчётов.
Вернуть переплату разрешено, если соблюдены установленные сроки обращения.
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