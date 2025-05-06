ФНС сможет анализировать финансовое состояние бизнеса

Налоговая служба сможет проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и предоставлять её результаты заинтересованным сторонам.

Правительство Российской Федерации предлагает внести поправки в Закон Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации", согласно которым налоговая служба сможет проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и предоставлять её результаты заинтересованным сторонам. Это позволит компаниям получать объективную информацию о состоянии дел своего контрагента перед заключением сделок, повысит прозрачность рынка и снизит риски недобросовестных действий. Предложено ввести новый пункт в налоговый кодекс, регулирующий процедуру такой оценки и возможности подачи юридическим лицом возражений относительно полученных оценок. Данные нововведения позволят сделать рынок экономики России более безопасным и стабильным.

Основные моменты законопроекта:

o Оценка финансового состояния организации проводится налоговой службой автоматически и бесплатно.

o Юридические лица получают доступ к результатам оценки своего финансового состояния.

o Организация имеет право подать возражение и скорректировать свою финансовую отчетность, если результаты оценки некорректны.

o Полученные данные будут использоваться бизнесом и госструктурами для повышения надежности контрактов и снижения рисков нарушения финансовой дисциплины.

Новый законопроект предусматривает введение механизма автоматического анализа (оценки) финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, который позволит выявлять потенциальные налоговые риски и оценивать достоверность представленной отчетности. Для этого создаются методические рекомендации, определяющие критерии оценки и правила взаимодействия между налогоплательщиками и контролирующими органами.

Согласно представленному документу, налоговый орган будет выполнять следующие ключевые действия:

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц: Налоговые органы получат полномочия анализировать показатели бухгалтерского учета, налоговые декларации и другие доступные сведения о компаниях, проверяя их соответствие установленным нормативам и стандартам. Формирование результатов анализа: После завершения проверки налоговый орган составит итоговую выписку, отражающую выводы о финансовом положении и хозяйственной активности предприятия. Предоставление результатов анализа: Эти данные будут предоставлены самому юридическому лицу и другим заинтересованным организациям (например, государственным органам, банкам или партнерам). Корректировка результатов анализа: Компания, получившая результаты анализа, вправе оспорить содержащиеся в них выводы путем подачи соответствующего заявления вместе с подтверждающими документами. Контроль передачи данных третьим лицам: Передача результатов анализа третьему лицу возможна лишь спустя установленный период времени (обычно десять рабочих дней), что позволяет предприятию убедиться в точности представленных данных и вовремя исправить возможные ошибки.

Таким образом, предложенные изменения направлены на создание современной и эффективной системы контроля за соблюдением налогового законодательства, способствующей развитию честного предпринимательства и повышению конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке.