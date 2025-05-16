Обзор ФЗ № 417

Финансовая деятельность участников эксперимента

Участники эксперимента могут привлекать финансы и различные активы от частных и корпоративных субъектов. Это может осуществляться через: — Получение займов;

— Выпуск облигаций;

— Управление активами на доверительных началах;

— Включение вкладов в капитал.

Также они могут выдавать кредиты физическим и юридическим лицам. Кроме того, финансирование может происходить через продажу товаров, включая недвижимость, с условием отложенного платежа. За пролонгацию платежа взимается дополнительное вознаграждение.