Новые правила маркировки алкогольной продукции: что ждет производителей и продавцов?
🔍 Что меняется?
✅ Больше внимания уделяется разрешительной документации. Документы, подтверждающие безопасность продукции, теперь называются «разрешительными».
✅ Производители и продавцы обязаны указывать в специальных информационных системах все данные о разрешительных документах, иначе продукция не попадет в официальный оборот.
✅ Увеличится количество случаев отказа в регистрации продукции в системе мониторинга. Продукция не будет принята, если обнаружатся ошибки в документах или несоответствие данных.
✅ Появляется новая форма передачи данных между системой мониторинга и федеральной системой аккредитации. Информация о разрешительных документах станет общедоступной и проверяемой.
📌 Последствия для бизнеса
👉 Всем организациям, занимающимся производством и продажей алкогольных продуктов, необходимо обновить свои процессы и внедрить современные технологии маркировки и фиксации данных.
👉 Нужно подготовить сотрудников и внутренние регламенты, чтобы избежать ошибок и отказов в регистрации продукции.
👉 Участникам рынка рекомендуется внимательно отслеживать новую документацию и придерживаться установленного порядка, чтобы не столкнуться с проблемами при сертификации и введении продукции в оборот.
Если вы столкнулись с какими-либо затруднениями или вопросами по новому порядку маркировки алкоголя, наша команда всегда готова помочь разобраться в правилах и избежать штрафов и ограничений.
Оставляйте комментарии ниже, задавайте вопросы и делитесь опытом — вместе сможем справиться с любыми трудностями!
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