Новые правила маркировки алкогольной продукции: что ждет производителей и продавцов?

📌 Министерство финансов выпустило новое постановление № 803 от 30 мая 2025 года, которое вводит существенные изменения в правила маркировки пива и слабоалкогольной продукции. Это значит, что всем участникам рынка алкоголя нужно готовиться к серьезным изменениям в процедуре реализации и отслеживания продукции.

🔍 Что меняется?

✅ Больше внимания уделяется разрешительной документации. Документы, подтверждающие безопасность продукции, теперь называются «разрешительными».

✅ Производители и продавцы обязаны указывать в специальных информационных системах все данные о разрешительных документах, иначе продукция не попадет в официальный оборот.

✅ Увеличится количество случаев отказа в регистрации продукции в системе мониторинга. Продукция не будет принята, если обнаружатся ошибки в документах или несоответствие данных.

✅ Появляется новая форма передачи данных между системой мониторинга и федеральной системой аккредитации. Информация о разрешительных документах станет общедоступной и проверяемой.

📌 Последствия для бизнеса

👉 Всем организациям, занимающимся производством и продажей алкогольных продуктов, необходимо обновить свои процессы и внедрить современные технологии маркировки и фиксации данных.

👉 Нужно подготовить сотрудников и внутренние регламенты, чтобы избежать ошибок и отказов в регистрации продукции.

👉 Участникам рынка рекомендуется внимательно отслеживать новую документацию и придерживаться установленного порядка, чтобы не столкнуться с проблемами при сертификации и введении продукции в оборот.

Если вы столкнулись с какими-либо затруднениями или вопросами по новому порядку маркировки алкоголя, наша команда всегда готова помочь разобраться в правилах и избежать штрафов и ограничений.

Оставляйте комментарии ниже, задавайте вопросы и делитесь опытом — вместе сможем справиться с любыми трудностями!