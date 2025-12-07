Страховые взносы с МРОТ или упрощенная ликвидация бизнеса: что ждет коммерческие организации с 2026 года?

Если директор не получал никаких вознаграждений, страховые взносы будут рассчитываться с фиксированной величины равняющейся федеральному МРОТ.

🤑 Что изменилось?

Принятый недавно Федеральный закон № 425-ФЗ установил новые правила начисления страховых взносов для коммерческих компаний, сдающих нулевые отчёты. Если раньше страховые взносы взимались исключительно с реальных выплат сотрудникам и исполнителям по гражданским договорам, теперь ситуация изменилась кардинально.

🔥 Начиная с 1 января 2026 года, если руководство коммерческой фирмы официально назначило своего руководителя директором, но ему не начисляется зарплата (например, единственный учредитель сам себе назначил директора), то придётся заплатить страховые взносы исходя из минимального уровня оплаты труда (МРОТ), установленного на федеральном уровне.

😱 Это значит, что даже если директор не получал никаких вознаграждений, страховые взносы будут рассчитываться с фиксированной величины равняющейся федеральному МРОТ, установленному на соответствующий период. Например, в 2026 году минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля.

🚨 Но не спешите паниковать! Есть и хорошие новости...

✨ Итак, вот особенности нового порядка:

• Норма распространяется только на коммерческие структуры. Некоммерческие объединения, товарищества собственников недвижимости и прочие подобные образования продолжают освобождены от внесения страховых взносов при отсутствии вознаграждения руководителей.

• Размер расчета страхового взноса зависит именно от федерального показателя МРОТ, а не регионального минимума заработной платы.

• Даже если директор формально работает неполный рабочий день (например, одну десятую ставки), компания обязана оплатить соответствующее количество рабочих часов и произвести соответствующие отчисления в фонд страхования.

• Организация не сможет избежать обязательств перед государством путем оформления длительных отпусков без содержания своему директору.

🥳 Есть выход из сложившейся ситуации!

Владельцы небольших компаний имеют право значительно ускорить процесс добровольной ликвидации юридического лица. Такой механизм предусмотрен Федеральным законом № 129-ФЗ и называется упрощённой процедурой прекращения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства.

💥 Какие требования необходимы для быстрой ликвидации компании?

Чтобы воспользоваться преимуществами упрощённого порядка, фирма должна соответствовать ряду критериев:

• Наличие сведений о субъекте в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

• Отсутствие задолженности по налогам и сборам.

• Неведение предпринимательской деятельности.

• Нет судебных процессов и процедур банкротства.

🌟 Процедура занимает всего два месяца, позволяя владельцу быстро завершить юридический статус предприятия и исключить компанию из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)!

Итак, бизнесу предстоит решить непростой вопрос: продолжат

ь терпеть новые правила или закрыть фирмы, зарегистрированные лишь номинально? Выбор за вами! 😉

