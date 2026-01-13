АУСН и страховые взносы: что нужно знать о нулевом тарифе
Это означает, что даже если компания начисляет зарплату директору, страховые взносы в ИФНС будут равны нулю.
📌 Как это работает?
Минимальная облагаемая база: Для директоров установлена минимальная облагаемая база для взносов в ИФНС, которая действует при всех режимах налогообложения. Однако при умножении этой базы на тариф 0 процентов сумма взносов всё равно будет равна нулю.
Отсутствие начислений: Если компания не начисляла зарплату директору, то и информация о минимальной облагаемой базе не направляется в уполномоченные банки.
Изменения в правилах: На данный момент изменений в правила применения АУСН в части уплаты взносов не вносили. Это означает, что нулевой тариф остаётся в силе и для новых компаний, и для тех, кто уже перешёл на этот режим.
📌 Что делать компаниям на АУСН?
Не беспокойтесь о страховых взносах: При АУСН страховые взносы в ИФНС равны нулю, независимо от того, начисляли ли вы зарплату директору или нет.
Следите за обновлениями: Хотя на данный момент изменений нет, всегда полезно быть в курсе последних новостей и поправок в законодательстве.
✍ Наша Команда всегда готова помочь вам разобраться в тонкостях АУСН и других налоговых режимов. Если у вас остались вопросы, задавайте — мы с удовольствием ответим!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Этот комментарий удален.