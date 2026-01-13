АУСН и страховые взносы: что нужно знать о нулевом тарифе

Переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) открывает перед предпринимателями новые возможности, в том числе и в области уплаты страховых взносов. Согласно пункту 1.1 статьи 18 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, при использовании АУСН действует нулевой тариф страховых взносов в ИФНС.

Это означает, что даже если компания начисляет зарплату директору, страховые взносы в ИФНС будут равны нулю.

📌 Как это работает?

Минимальная облагаемая база: Для директоров установлена минимальная облагаемая база для взносов в ИФНС, которая действует при всех режимах налогообложения. Однако при умножении этой базы на тариф 0 процентов сумма взносов всё равно будет равна нулю.

Отсутствие начислений: Если компания не начисляла зарплату директору, то и информация о минимальной облагаемой базе не направляется в уполномоченные банки.

Изменения в правилах: На данный момент изменений в правила применения АУСН в части уплаты взносов не вносили. Это означает, что нулевой тариф остаётся в силе и для новых компаний, и для тех, кто уже перешёл на этот режим.

📌 Что делать компаниям на АУСН?

Не беспокойтесь о страховых взносах: При АУСН страховые взносы в ИФНС равны нулю, независимо от того, начисляли ли вы зарплату директору или нет.

Следите за обновлениями: Хотя на данный момент изменений нет, всегда полезно быть в курсе последних новостей и поправок в законодательстве.

✍ Наша Команда всегда готова помочь вам разобраться в тонкостях АУСН и других налоговых режимов. Если у вас остались вопросы, задавайте — мы с удовольствием ответим!