ФНС требовала 22 миллиона, но суд срезал штраф в 4 раза. Как «сэкономить» на умысле по ст. 122 НК РФ

Спор между ООО и УФНС России по Калининградской области (дело № А41-55636/2026) — это классическая иллюстрация того, как грамотная работа с обстоятельствами, смягчающими ответственность, позволяет бизнесу спасти десятки миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области в августе 2026 года встал на сторону налогоплательщика, снизив штраф дополнительно в два раза (итоговое снижение составило четыре раза от первоначальной суммы инспекторов), несмотря на доказанный умысел в неуплате налогов.
Ниже — пошаговый разбор логики сторон, который поможет налогоплательщикам выстроить защиту.
Фабула спора
УФНС по Калининградской области по итогам выездной проверки за 2022–2024 годы доначислила компании налоги на сумму более 62 млн рублей и выставило штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ в размере 22,59 млн рублей. Налоговики уже снизили его вдвое, признав социальную значимость стройки (театр оперы и балета в Калининграде). Компания потребовала снижения еще в четыре раза, ссылаясь на тяжелое финансовое положение и внешние обстоятельства.
Позиция ФНС: умысел исключает милосердие
Налоговый орган занял жесткую позицию. Признав только одно смягчающее обстоятельство — социальную направленность деятельности (строительство театра оперы и балета, теннисного клуба и объектов Минобороны), — инспекция снизила штраф вдвое. В остальном ФНС отказала, аргументируя это так:
Умысел блокирует смягчение. Налоговики настаивали: наличие умысла на получение необоснованной налоговой выгоды и систематический характер нарушений делают невозможным дальнейшее снижение штрафа.
Благотворительность не считается. Перечисления в фонды на общую сумму 4 000 рублей несопоставимы с доходами компании.
Статус МСП не аргумент. Нахождение в реестре малого и среднего предпринимательства с 2016 года не характеризует само правонарушение.
Частичная уплата — это норма, а не заслуга. Добровольное прекращение противоправного поведения и доплата 34,4 млн рублей (из них 31,3 млн — по нарушениям) воспринимались инспекцией как должное, не требующее дополнительного поощрения.
Позиция суда: чем руководствовался арбитраж
Суд проанализировал доводы сторон и пришел к выводу, что позиция ФНС нарушает принципы справедливости и соразмерности. Вот ключевые выводы, которые налогоплательщик может использовать как шаблон для защиты.
1. Перечень смягчающих обстоятельств открыт Суд напомнил, что инспекторы не имеют права ограничиваться только теми пунктами, которые прямо написаны в законе.
«В соответствии с п. 4 ст. 112 НК РФ обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность... устанавливаются судом и учитываются им... Из анализа ст. 112 НК РФ следует, что перечень смягчающих налоговую ответственность обстоятельств является открытым, то есть неограниченным. Таким образом, суд... может по своему усмотрению признать в качестве смягчающего ответственность обстоятельства также любое иное обстоятельство, не названное в п. 1 ст. 112 НК РФ».
2. Умысел не мешает снизить штраф Это важнейший вывод для всех, кто проходит проверки по ст. 122 НК РФ. ФНС традиционно считает, что если доказан умысел (п. 3 ст. 122 НК РФ — штраф 40%), то ст. 114 НК РФ (снижение штрафа) больше не работает. Суд с этим не согласился:
«Также судом принимаются во внимание доводы заявителя о том, что вменение умысла в неуплате налога не является правовым препятствием для применения смягчающих обстоятельств. Смягчающие обстоятельства применяются к любым налоговым правонарушениям, независимо от формы вины (неосторожность или умысел), поскольку в зависимость от формы вины поставлен размер самой ставки штрафа по ст. 122 НК РФ: по п. 1 – 20% за неумышленную и по п. 3 – 40% за умышленную неуплату налога».
Квалификация нарушения по пункту 3 статьи 122 НК РФ уже сама по себе включает в себя санкцию за умысел. Суд указал, что наличие умысла на получение необоснованной налоговой выгоды не должно приводить к автоматическому удвоению штрафа по ст. 112 НК РФ. Дополнительное наказание должно быть соразмерно тяжести последствий для бюджета и реальному финансовому положению компании, а не просто умножаться на формальную «повторность» или «злостность», если основные риски уже учтены в повышенной ставке 40%.
3. Частичная уплата — это плюс, а не норма Налогоплательщик доплатил в бюджет 34,4 млн рублей (из них 31,3 млн — по выявленным нарушениям) еще до суда. Суд счел это активной позицией, а не обязанностью, и защитил налогоплательщика от будущих злоупотреблений:
«Также судом учитывается позиция, сформулированная Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в п. 17 Информационного письма № 71 от 17.03.2003... согласно которой непринятие во внимание представление уточненных налоговых деклараций... может способствовать уклонению налогоплательщиков от исполнения указанной выше обязанности в надежде, что ошибки налоговым органом не будут обнаружены».
4. Внешние факторы: санкции и банкротство Суд прямо связал возможность уплаты штрафа с макроэкономической ситуацией:
«Арбитражный суд, учитывая доводы заявителя, а также в целях поддержания финансового положения заявителя в условиях нестабильности рынка, а также санкций, принятых в отношении российских организаций... Также судом принимаются во внимание доводы заявителя о нестабильном финансовом положении, что подтверждается, в том числе определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-26864/2026 о принятии заявления... о признании заявителя банкротом ООО «БСТ-СТРОЙ» к производству».
Законодательная база решения
Ст. 112 НК РФ: Устанавливает перечень смягчающих обстоятельств. Пункт 4 делает этот список открытым.5 источников
Ст. 114 НК РФ: Содержит императивное правило. Пункт 3 обязывает суд или налоговый орган уменьшить штраф не менее чем в два раза при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства.5 источников
Ст. 122 НК РФ: Применена за умышленную неуплату налога (п. 3), что изначально определило штраф в размере 40% от неуплаченной суммы.3 источника
Ст. 81 НК РФ: Обязывает налогоплательщика внести изменения в декларацию. Суд поощрил добровольное исполнение этой обязанности.
Чек-лист для защиты при налоговых проверках
Заявляйте «иные» обстоятельства. Не ограничивайтесь списком из ст. 112 НК РФ. Санкции, банкротство, падение рынка — всё это суд вправе признать смягчающим фактором.
Разделяйте вину и наказание. Если вас штрафуют по п. 3 ст. 122 НК РФ (умысел), доказывайте, что повышенная ставка 40% уже является наказанием за этот умысел. Смягчающие обстоятельства должны снижать остаточную сумму, а не игнорироваться.
Платите до акта. Добровольное представление «уточненок» и доплата налога (в данном деле — 34,4 млн руб.) — сильнейший аргумент. Ссылайтесь на п. 17 Информационного письма ВАС РФ № 71.
Фиксируйте форс-мажор. Наличие определения о принятии заявления о банкротстве или справок о влиянии санкций на цепочки поставок — прямое доказательство тяжелого финансового положения.