ФНС требовала 22 миллиона, но суд срезал штраф в 4 раза. Как «сэкономить» на умысле по ст. 122 НК РФ

Спор между ООО и УФНС России по Калининградской области (дело № А41-55636/2026) — это классическая иллюстрация того, как грамотная работа с обстоятельствами, смягчающими ответственность, позволяет бизнесу спасти десятки миллионов рублей. Арбитражный суд Московской области в августе 2026 года встал на сторону налогоплательщика, снизив штраф дополнительно в два раза (итоговое снижение составило четыре раза от первоначальной суммы инспекторов), несмотря на доказанный умысел в неуплате налогов.

Фабула спора

УФНС по Калининградской области по итогам выездной проверки за 2022–2024 годы доначислила компании налоги на сумму более 62 млн рублей и выставило штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ в размере 22,59 млн рублей. Налоговики уже снизили его вдвое, признав социальную значимость стройки (театр оперы и балета в Калининграде). Компания потребовала снижения еще в четыре раза, ссылаясь на тяжелое финансовое положение и внешние обстоятельства.

Позиция ФНС: умысел исключает милосердие

Частичная уплата — это норма, а не заслуга. Добровольное прекращение противоправного поведения и доплата 34,4 млн рублей (из них 31,3 млн — по нарушениям) воспринимались инспекцией как должное, не требующее дополнительного поощрения.

Статус МСП не аргумент. Нахождение в реестре малого и среднего предпринимательства с 2016 года не характеризует само правонарушение.

Налоговый орган занял жесткую позицию. Признав только одно смягчающее обстоятельство — социальную направленность деятельности (строительство театра оперы и балета, теннисного клуба и объектов Минобороны), — инспекция снизила штраф вдвое. В остальном ФНС отказала, аргументируя это так:

Позиция суда: чем руководствовался арбитраж

Суд проанализировал доводы сторон и пришел к выводу, что позиция ФНС нарушает принципы справедливости и соразмерности. Вот ключевые выводы, которые налогоплательщик может использовать как шаблон для защиты.

1. Перечень смягчающих обстоятельств открыт Суд напомнил, что инспекторы не имеют права ограничиваться только теми пунктами, которые прямо написаны в законе.

«В соответствии с п. 4 ст. 112 НК РФ обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность... устанавливаются судом и учитываются им... Из анализа ст. 112 НК РФ следует, что перечень смягчающих налоговую ответственность обстоятельств является открытым, то есть неограниченным. Таким образом, суд... может по своему усмотрению признать в качестве смягчающего ответственность обстоятельства также любое иное обстоятельство, не названное в п. 1 ст. 112 НК РФ».

2. Умысел не мешает снизить штраф Это важнейший вывод для всех, кто проходит проверки по ст. 122 НК РФ. ФНС традиционно считает, что если доказан умысел (п. 3 ст. 122 НК РФ — штраф 40%), то ст. 114 НК РФ (снижение штрафа) больше не работает. Суд с этим не согласился:

«Также судом принимаются во внимание доводы заявителя о том, что вменение умысла в неуплате налога не является правовым препятствием для применения смягчающих обстоятельств. Смягчающие обстоятельства применяются к любым налоговым правонарушениям, независимо от формы вины (неосторожность или умысел), поскольку в зависимость от формы вины поставлен размер самой ставки штрафа по ст. 122 НК РФ: по п. 1 – 20% за неумышленную и по п. 3 – 40% за умышленную неуплату налога».

Квалификация нарушения по пункту 3 статьи 122 НК РФ уже сама по себе включает в себя санкцию за умысел. Суд указал, что наличие умысла на получение необоснованной налоговой выгоды не должно приводить к автоматическому удвоению штрафа по ст. 112 НК РФ. Дополнительное наказание должно быть соразмерно тяжести последствий для бюджета и реальному финансовому положению компании, а не просто умножаться на формальную «повторность» или «злостность», если основные риски уже учтены в повышенной ставке 40%.

3. Частичная уплата — это плюс, а не норма Налогоплательщик доплатил в бюджет 34,4 млн рублей (из них 31,3 млн — по выявленным нарушениям) еще до суда. Суд счел это активной позицией, а не обязанностью, и защитил налогоплательщика от будущих злоупотреблений:

«Также судом учитывается позиция, сформулированная Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в п. 17 Информационного письма № 71 от 17.03.2003... согласно которой непринятие во внимание представление уточненных налоговых деклараций... может способствовать уклонению налогоплательщиков от исполнения указанной выше обязанности в надежде, что ошибки налоговым органом не будут обнаружены».

4. Внешние факторы: санкции и банкротство Суд прямо связал возможность уплаты штрафа с макроэкономической ситуацией: