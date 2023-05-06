Чем задача отличается от действия? Часть 2

Продолжаем рассуждать о том, чем «задача» принципиально отличается от «действий». Ранее мы уже разобрали различия между сущностью «цель» и сущностью «задача». А вот теперь перейдем к сущности, от которой надо чётко отделить «задачу». Это сущность и есть «действие».

Продолжаем рассуждать, чем задача отличается от действия.

Заметьте, что в статье «Чем задача отличается от действия? Часть 1» везде используется словосочетание «объективная необходимость», «объективно требуется» и т. д. Это не случайно. Не редко мы субъективно не видим эти необходимости и потребности. А объективно они есть.

Против объективной реальности не попрёшь, она всё равно рано или поздно проявится. Поэтому надо заставлять себя над этим задумываться при делегировании и оценивать, есть ли ОБЪЕКТИВНАЯ необходимость[1] в формулировании целевого результата или нет. Объективно присутствует атомарность или нет. В этом, собственно, и состоит сложность управленческого труда.

Более того, по моему мнению, именно от того, как конкретный человек умеет это делать, зависит уровень его управленческих талантов. Многие даже не способны осознать наличия объективной реальности того или иного явления, события или потребности.

Субъективно мы можем решить декомпозировать любую активность до отдельного движения, например, пробудиться, открыть глаза, потянуться, повернуться на бок, вздремнуть минуту, сесть на кровати, надеть тапочки, подняться на ноги и т. д.

Но есть ли в этом объективная необходимость? Можно ведь просто всё это запаковать в одно действие: «встать после сна».

Зачем доводить декомпозицию до абсурда? Объективно это не требуется. Ведь всю серию этих движений в заданной последовательности можно исполнить «в один присест», не прерываясь. Одним человеком.

Поэтому всю совокупность этих движений разумнее обозначить одним действием. Каждый день после сна мы выполняем одно и то же действие, состоящее из множества движений.

Отсюда, атомарность действия заключается в возможности исполнения одной СЕРИИ последовательных, жёстко взаимосвязанных, непрерывных умственных усилий и/или физических движений, приводящих к одному желаемому результату.

Это значит, если какие-то умственные усилия и/или физические движения последовательны и жёстко логически взаимосвязаны между собой; в совокупности требуются для достижения одного желаемого результата; если их можно упаковать в одну серию и исполнить их непрерывно, «в один присест», одним человеком и/или системой, то это одно атомарное действие.

Сказанное, указывает также и на то, что задача отличается от действия ещё и количеством людей и/или систем, участвующих в её выполнении.

Из-за НЕ атомарности, в выполнении задачи может участвовать несколько человек и/или систем (например, одно действие из задачи выполняет один человек, другое — второй, а следующее — третий и т. д.).

В свою очередь, из-за атомарности, в исполнении действия участвует всегда один человек и/или система. Благодаря атомарности исполнить действие всегда можно «в один присест», не прерываясь, одним человеком. Путём исполнения одной серии последовательных, жёстко взаимосвязанных, непрерывных умственных усилий и/ или физических движений, приводящих к одному желаемому результату. При этом исполнение действия не потребует больших усилий и времени.

Из сказанного следует, что декомпозицию задачи необходимо завершать тогда, когда вы выходите на действия, каждое из которых отвечает одновременно всем следующим требованиям:

не требует формулирования целевого результата . То есть, когда из самого наименования действия, отвечающего на вопрос «что сделать?», ясно, что нужно получить в его результате;

атомарно. То есть объективно не требует дальнейшей декомпозиции на более мелкие части;

может быть выполнена одним человеком и/или системой. То есть «в один присест», не прерываясь, путём исполнения одной серии последовательных, жёстко взаимосвязанных, непрерывных умственных усилий и/или физических движений, приводящих к одному желаемому результату.

Отсюда, действие — это мысленный образ, выбранного атомарного (т.е. далее не делимого, не детализируемого, не декомпозируемого) варианта воздействия одного человека и/или какой-либо одной системы на известный объект; имеющего характер стимулирующий «активность», а не «пассивность», т.е. отражающего амбицию – инициативное притязание на что-либо; требующего выполнения путём расхода энергии, усилий и ресурсов; для идентификации которого НЕ требуется формулировать такой атрибут, как целевой результат, потому что из наименования действия, отвечающего на вопрос «что сделать?», ясно и очевидно, что нужно получить в его результате.

Действие обладает следующими обязательными атрибутами:

Наименование действия в форме глагола. Заказчик действия (ФИО). Срок исполнения (дата). Ответственный исполнитель (ФИО).

Наглядно различия задачи можно увидеть в следующей таблице «Основные отличия задачи от действия».

Таблица «Основные отличия задачи от действия»

Подведём итог

Задача отличается от действия:

объективной необходимостью формулировать целевой результат; степенью атомарности; количеством людей и/или систем, участвующих в её выполнении. Для задачи объективно необходимо формулировать её целевой результат, а для действия — нет. Из-за отличия задачи от действия возникает различие и в процессе делегирования. Действие вы ПОРУЧАЕТЕ исполнить. Делегированное действие — это поручение. А задачу вы СТАВИТЕ для выполнения. Отсюда, действие исполняется, а задача выполняется. Задача всегда НЕ атомарна, а действие всегда атомарно. Если для начала выполнения объективно требуется и возможна дальнейшая детализация, декомпозиция и деление на более мелкие части, то — это задача, а если нет — то это действие. Поэтому декомпозировать задачу, чтобы её выполнить, надо всегда до уровня действий. Действие объективно всегда атомарно. И всегда является частичкой задачи. По опыту задача требует выполнения не менее пяти действий. Атомарность действия заключается в возможности исполнения одной СЕРИИ последовательных, жёстко взаимосвязанных, непрерывных умственных усилий и/или физических движений, приводящих к одному желаемому результату. Из-за атомарности, в исполнении действия участвует всегда один человек и/или система. Исполнить действие всегда можно «в один присест», не прерываясь, одним человеком. Отсюда, действие – это мысленный образ, выбранного атомарного (т.е. далее не делимого, не детализируемого, не декомпозируемого) варианта воздействия одного человека и/или какой-либо одной системы на известный объект; имеющего характер стимулирующий «активность», а не «пассивность», т.е. отражающего амбицию – инициативное притязание на что-либо; требующего выполнения путём расхода энергии, усилий и ресурсов; для идентификации которого НЕ требуется формулировать такой атрибут, как целевой результат, потому что из наименования действия, отвечающего на вопрос «что сделать?», ясно и ОЧЕВИДНО, что нужно получить в его результате.

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] - В том числе зависящая от уровня профессионализма исполнителя, которому ставится задача или поручается действие.