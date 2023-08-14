Понятие «проблема». Определение и разновидности. Часть 1

Выше в статье «Чем порождается задача?» я указывал, что задача порождается проблемой. Кроме того, в разделе 3 я опишу предпосылки появления потребности в повышении ПИТ, которые формируются определёнными проблемами менеджмента. В дальнейшем в разделе 4 я продолжу анализ проблем управления в рамках поиска опять же проблемы, только уже ключевой.

Будьте всегда готовы: вам хватит проблем на всю оставшуюся жизнь Ицхак К. Адизес

Везде употребляется слово «проблема».

Следовательно, сейчас надо прояснить вопрос: что такое проблема?

Это очень важно, так как «проблема» является одной из ключевых сущностей, участвующей в управлении потоком задач, а именно в бизнес-процессах генерирования задач. Ведь, именно проблемы всегда создают предпосылки для чего-либо. Они порождают потребности. Из которых затем появляются задачи.

Конечно же на просторах Интернета и в книгах есть те или иные определения понятия «проблема». Но для нужд управления потоком задач все они меня не устроили. И я решил осмыслить и сформулировать своё определение этой сущности.

Итак, проблема — это наблюдаемое и/или ощущаемое или осознаваемое отрицательное и нежелательное состояние или положение какого-либо объекта, которое каким-то образом сковывает, мешает, препятствует чему-либо и тем самым вызывает недовольство (дискомфорт) и порождает определённой разновидности потребность в избавлении от негатива.

Проблема — это отрицательное и нежелательное состояние или положение какого-либо объекта.

Проблема всегда объектна. То есть всегда связана с состоянием или положением какого-либо объекта. Например, проблема «автомобиль не заводится». Объект — автомобиль. Или «разрядился аккумулятор». Объект — аккумулятор.

Поэтому при диагностировании проблемы и признании её в качестве таковой, надо обязательно выяснять к какому объекту она относится.

При этом состояние — это ситуация с качественными свойствами объекта, а положение — это физическое размещение объекта в пространстве.

Проблема возникает тогда, когда мы имеем отрицательное и нежелательное или состояние, или положение какого-либо объекта.

То есть отрицательным и негативным может быть или состояние (ухудшение качественных свойств) объекта, или положение (физическое размещение в пространстве) объекта.

Проблема это наблюдаемое и/или ощущаемое или осознаваемое состояние или положение какого-либо объекта. То есть, если мы его видим, то оно наблюдаемое, если чувствуем одним или несколькими органами чувств: обонянием, слухом и/или другими, то - ощущаемое. Если и видим, и чувствуем, то и наблюдаемое, и ощущаемое.

Также проблема может быть осознаваемой умом (разумом, интеллектом) на уровне логики. То есть я осознаю, что у нас есть проблема «сложности организации», или проблема «несбытия мечт», или проблема «низкая ПИТ». И могу это доказать логически, описанием причинно-следственных связей. Что и делаю на страницах настоящего блога.

Проблема — это отрицательное и нежелательное состояние или положение, которое каким-то образом сковывает, мешает, препятствует чему-либо. Это всегда состояние или положение, имеющее негативный И нежелательный для функционирования организации характер. То есть, по нашему мнению, каким-то образом сковывающий, мешающий, препятствующий чему-либо. Например, выполнению одной или нескольких задач. Что приводит к негативным последствиям для нашей организации: убыткам, снижению прибыли, утрате каких-то необходимых свойств и т. д. И из-за этого отрицательный.

Но отрицательности характера недостаточно. Нужно, чтобы имела место ещё и нежелательность. То есть состояние или положение должно быть ещё и таким, чтобы мы его НЕ хотели. То есть прямо противоположным нашим желаниям.

Проблема — это состояние или положение, которое вызывает недовольство (дискомфорт). Учитывая, что это состояние или положение всегда отрицательное и нежелательное, то оно вызывает у нас недовольство, дискомфорт, беспокойство, страдания и т. д. То есть негативные эмоции (негатив).

Проблема — это отрицательное и нежелательное состояние или положение, которое порождает определённой разновидности потребность в избавлении от негатива. Мы НЕ хотим испытывать недовольство (дискомфорт), беспокойство, страдания. И желаем от этого избавиться. Хотим преодолеть проблему. При этом пока ещё не знаем, как это можно сделать. Но хотим. Потребность сформирована.

Потребность — это возникшее по какой-либо объективной причине, требующее удовлетворения желание преодолеть выявленную проблему, отсюда, это всегда противоположность или противопоставление проблеме, возникающая в случае, если текущее состояние или положение объекта нас не устраивает, что порождает желание его изменить на устраивающее.

То есть, если «автомобиль не заводится», и нас это не устраивает, то у нас возникает желание его завести. В этом случае у нас появляется потребность «нужда в заводке автомобиля». Таким образом мы хотим поменять состояние автомобиля с нежелательного — «не заводящийся автомобиль» на желаемое – «заводящийся автомобиль».

А если всё устраивает, то и проблемы то нет, а, соответственно, и не возникает желания её преодолевать и не появляется потребность в этом.

В зависимости от разновидности проблемы, потребность может быть также разного вида: спросом, нуждой или необходимостью.

Проблемы могут быть трёх[1] разновидностей:

СамоВоспроизводящейся проблемой (СВП),

Разовой проблемой,

Изъяном.

Разновидность проблемы определяется следующим:

Наличием множественности объектов, которых затрагивает проблема;

Требует ли проблема не только создания (правки) какого-то объекта, но и настройки его на необходимый режим (уровень) работы;

Нежелательность чего порождает проблема: состояния или положения объекта;

Характером нежелательного состояния, вызываемого проблемой: количественный или качественный;

Наличием понимания, на что воздействовать, на какой известный конкретный элемент системы, чтобы преодолеть проблему

Позволяет ли проблема немедленно определить, каким должно быть это воздействие на известный конкретный элемент системы, каких ресурсов оно от нас потребует и насколько трудоёмким будет;

Указывает ли проблема однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к преодолению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно.

Если наличествует множественность объектов; если требуется не только создание (правка) какого-то объекта, но и настройка его на необходимый режим (уровень) работы; если проблема порождает нежелательность состояния объекта; если характер нежелательного состояния, вызываемого проблемой, количественный; если нет понимания, на что воздействовать, на какой известный конкретный элемент системы[2], чтобы преодолеть проблему; если проблема НЕ позволяет немедленно определить, каким должно быть это воздействие на известный конкретный элемент системы, каких ресурсов оно от нас потребует и насколько трудоёмким будет; если проблема НЕ указывает однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к преодолению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно, то — это СамоВоспроизводящаяся проблема (СВП).

Если отсутствует множественность объектов; если требуется только создание (правка) какого-то объекта, но НЕ требуется настройка его на необходимый режим (уровень) работы; если проблема порождает нежелательность состояния или положения объекта; если характер нежелательного состояния, вызываемого проблемой, качественный; если НЕТ понимания на что воздействовать, на какой известный конкретный элемент системы, чтобы преодолеть проблему; если проблема НЕ позволяет немедленно определить, каким должно быть это воздействие на известный конкретный элемент системы, каких ресурсов оно от нас потребует и насколько трудоёмким будет; если проблема НЕ указывает однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к преодолению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно, то — это Разовая проблема.

Если отсутствует множественность объектов; если требуется только создание (правка) какого-то объекта, но НЕ требуется настройка его на необходимый режим (уровень) работы; если проблема порождает нежелательность состояния или положения объекта; если характер нежелательного состояния, вызываемого проблемой, качественный; если есть понимание на что воздействовать, на какой известный конкретный элемент системы, чтобы преодолеть проблему; если проблема позuволяет немедленно определить, каким должно быть это воздействие на известный конкретный элемент системы, каких ресурсов оно от нас потребует и насколько трудоёмким будет; если проблема указывает однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к преодолению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно, то — это ИЗЪЯН.

СВП и Разовая проблема — это симптомы, которые являются абстрактными. Их невозможно однозначно отнести к какому-либо конкретному элементу системы. Следовательно, мы не можем чётко сказать, из-за чего проблема появилась, из-за какого дефекта какого конкретного элемента системы. Какой элемент системы не работает и порождает эту проблему. Мы не можем сразу же диагностировать, что конкретно не функционирует (сломалось, отсутствует) и вызывает проблему.

Мы знаем, что с каким-то объектом (например, автомобилем) проблема (СВП или разовая) есть. Так, вообще. Есть и всё. Но не знаем, чем она вызвана. В этом её неконкретность – абстрактность.

Отсюда, СВП и Разовая проблема — это симптомы, НЕ указывающие однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к устранению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно.

Так как симптом абстрактен, то он НЕ указывает однозначно на задачу, выполнение которой приведёт к её устранению. Чтобы устранить симптом, мы не понимаем на что воздействовать конкретно. Так как не разумеем к какому элементу системы симптом относится. Не ведаем, что его вызывает, провоцирует, что лечить. А поэтому не можем сформулировать и вариант воздействия — то есть задачу.

Приведу пример. Когда у нас не заводится автомобиль, мы имеем проблему «автомобиль не заводится». Эту проблему мы наблюдаем и ощущаем по звуку. Но приступить непосредственно к устранению проблемы «автомобиль не заводится» мы не можем, так как она абстракта, то есть не относится к конкретному узлу автомобиля, вышедшему из строя, не указывает на неё[3].

При этом проблема «автомобиль не заводится» для нас негативна. Вызывает у нас недовольство, так как мешает нам добраться до работы. И тем самым порождает потребность «нужду в заводке автомобиля».

Кроме того, проблема «автомобиль не заводится» не выводит нас на задачу, выполнение которой приведёт к устранению проблемы и к выполнению которой можно приступить непосредственно и немедленно.

Мы не знаем, что делать, так как проблема не указывает нам, на что конкретно нужно осуществить воздействие, чтобы избавиться от проблемы. Из-за этого мы даже не можем определить, каким должно быть это воздействие, каких ресурсов оно от нас потребует и насколько трудоёмким будет.

Кстати, вариантов избавления от проблемы может быть несколько. Так что может ещё появиться дилемма, какой из них выбрать и реализовать.

СамоВоспроизводящаяся Проблема (СВП) — это проблема, которая в той или иной степени автоматически, сама по себе появится вновь (самовоспроизведётся, автогенерируется), если мы ослабим работу системы, созданной ранее для устранения этой проблемы, или она ослабнет сама из-за того, что мы не приведём эту систему в соответствие с изменившимися условиями, наружными по отношению к ней.

СВП может быть внешней по отношению к нашей организации или внутренней.

Внутренняя проблема — это когда проблема появляется внутри нашей организации – в границах нашей организации.

Внешняя проблема — это когда проблема появляется у наших контрагентов (например, у клиентов или партнёров), на решение которой мы затачиваем свою систему в границах нашей организации.

Если проблема внешняя, то её самовоспроизводимость также проявляется, когда возникает новый контрагент с аналогичной проблемой (например, новый клиент). То есть самовоспроизводимость выражается в появлении той же самой проблемы у каждого нового нашего клиента. Чем больше клиентов с одними и теми же проблемами, тем выше их самовоспроизводимость для нас — для нашей системы, настроенной на преодоление этих проблем.

Устранение самовоспроизводящейся проблемы, всегда требует не только создания (правки) какого-то объекта, но и настройки его на необходимый режим (уровень) работы.

СамоВоспроизводящаяся проблема всегда относится к недостаткам по объёмам, количеству, уровню, сроку, длительности и т. д. и характеризуется количественным СОСТОЯНИЕМ: выше/ниже какого-то уровня; больше/меньше какого-то объёма; дальше/ближе к какой-то точке отсчёта; своевременно/не своевременно, т. е. в момент или отрезок времени; соответствующий/не соответствующий норме; воспроизводимо/не воспроизводимо в пределах поля допуска и естественных границ и т. д.

СВП никогда не относится к положению какого-то объекта.

Для того, чтобы преодолеть СВП, требуется сначала всегда искать разовую проблему её породившую – одну или несколько.

Причиной СВП всегда является разовая проблема (одна или несколько). Данное означает, что между разовой проблемой и СВП, которую она порождает, должна быть прямая и непосредственная причинно-следственная связь. Действительная, а не выдуманная, придуманная, вымышленная, гипотетическая и т. д. В этом вопросе нельзя выдавать желаемое, предполагаемое за действительное.

Разовая проблема должна гарантированно вызывать СВП. Конкретная СВП должна быть прямым следствием конкретной разовой проблемы — одной или нескольких. Вызываться ими.

Разовая проблема — это проблема, которая устраняется раз и навсегда созданием или изменением какой-либо системы (или её элементов) и которая ни в какой степени автоматически, сама по себе НЕ появится (НЕ воспроизведётся) вновь, если мы ослабим работу системы, созданной ранее для устранения этой проблемы, или она ослабнет сама, из-за того, что мы не приведём эту систему в соответствие с изменившимися условиями, наружными по отношению к ней.

Разовая проблема может появиться вновь только, если эта система по какой-либо причине полностью остановится, прекратит своё существование, разрушится, ликвидируется.

Разовая проблема также может быть внешней по отношению к нашей организации или внутренней.

Разовая проблема всегда характеризуется качественным состоянием или положением системы или какого-то её элемента: есть/нет; наличествует/отсутствует; работает/не работает; создана/не создана, выполнено/не выполнено и т. д.

Разовая проблема в отличие от СВП может относиться или к состоянию, или к положению какого-то объекта.

Для того, чтобы преодолеть Разовую проблему требуется сначала всегда искать изъян её породивший – один или несколько.

В результате получается цепочка: СВП→Разовая проблема→Изъян

Продолжение следует.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!».

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Читай статью «Бог любит троицу» ниже в разделе 10. «Заключение по управлению потоком задач».

[2] Здесь под системой и её элементами я подразумеваю то, что описано ниже в статье «Понятие сущности “СИСТЕМА” через призму управления потоком задач» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[3] В данном случае узел автомобиля — это узел такой технической системы, как «автомобиль».