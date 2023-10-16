Производительность труда. Что это и как ее рассчитывать?

В предыдущей статье «Причина несбытия мечт» мы установили, что главной причиной «несбытия мечт» выступает «низкая производительность труда». Что является тождественным высказыванию «делается мало задач имеющимися ресурсами в заданные сроки». Теперь встаёт вопрос, что в блоге подразумевается под общим показателем «производительность труда»?

Производительность означает, что равновесие между всеми факторами производства обеспечивают наибольшую отдачу при наименьших усилиях. Питер Ф. Друкер[1]

Что подразумевается под общим показателем «производительность труда»?

Ведь прежде, чем говорить о низкой производительности труда, нужно понять, а что такое сама «производительность труда»? Как она считается?

Про это очень много написано. И я не хочу повторяться. Поэтому скажу лишь то, что производительность труда — это индекс, который измеряет результат труда относительно затрат на труд, то есть это всегда соотношение результаты труда/затраты на труд.

В виде формулы производительность труда выглядит так: Производительность труда = (Результаты труда) / (Затраты на труд)

Эта универсальная, общая формула показывает, насколько производительны затраты на труд, иными словами, насколько производительно используются ресурсы. Увеличение этого соотношения означает, что отдача от произведённых затрат на труд растёт. То есть делается больше работы меньшими затратами.

И понятно, что данные для расчёта производительности труда берутся за заданный период времени. Отсюда следует, что показатель всегда отражает производительность труда за период.

Для повышения производительности труда нужно стремиться к увеличению указанного в формуле соотношения.

Роста соотношения можно добиваться:

либо путём увеличения результатов труда;

либо путём снижения затрат на труд;

либо путём того и другого одновременно;

либо путём увеличения результатов труда, большими темпами, чем увеличение затрат на труд.

Каждый должен для себя определиться, какой показатель он будет считать результатом труда, и записывать в числитель формулы, а какой – затратами на труд, записывая его в знаменатель.

Кто-то в числителе в качестве результатов труда использует объём выпуска продукции, кто-то объём добытой нефти, а кто-то объём перевезённой продукции и т. д. Каждый в качестве результатов труда может применять то, что считает своим результатом, в зависимости от вида деятельности, которым занимается.

В знаменателе в качестве затрат на труд можно применять затрачиваемые человеко-часы, машино-часы, количество работающих, фонд оплаты труда и т. д.

Можно использовать однофакторную формулу расчёта производительности труда, указанную выше, а можно многофакторную (мультифакторную), о которой я расскажу в дальнейшем в статье «Агрегированная производительность интеллектуального труда (Агрегированная ПИТ)»[2].

В любом случае, на мой взгляд, надо выбирать такие показатели и такую структуру формулы, которая бы:

максимально отражала соотношение результаты труда/затраты на труд вашего вида деятельности: бизнеса, органа власти и т. д.

показывала бы на факторы, повлиявшие на повышение или снижение производительности труда, чтобы их контролировать.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Стр. 56. Раздел «Продуктивное использование ресурсов для производства материальных благ» книги «Практика менеджмента». Питер Ф. Друкер. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2009. — 400с.

[2] Читай статью ниже в разделе 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)»