У ПСБ проблемы с ликвидностью?!

Но теперь проблема вышла на новый уровень. Кэшбэк за май, который должны были начислить и выплатить до 20 июня, до сих пор не получили клиенты. Срок уже несколько раз переносился по “якобы” техническим причинам. Трудно поверить, что такой крупный, банк, связанный с оборонкой не может позволить себе грамотных специалистов в области ИТ. Еще труднее поверить, что у ПСБ нет денег для выплаты кэшбэка. Но факт остается фактом - заработанных баллов на бонусных счетах клиентов нет.