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Василий_Лечкин

У ПСБ проблемы с ликвидностью?!

Такое предположение можно сделать исходя из последних событий. В банке и ранее были переносы выплаты кэшбэка и процентов по вкладам.
У ПСБ проблемы с ликвидностью?!
У ПСБ проблемы с ликвидностью?!

Но теперь проблема вышла на новый уровень. Кэшбэк за май, который должны были начислить и выплатить до 20 июня, до сих пор не получили клиенты. Срок уже несколько раз переносился по “якобы” техническим причинам. Трудно поверить, что такой крупный, банк, связанный с оборонкой не может позволить себе грамотных специалистов в области ИТ. Еще труднее поверить, что у ПСБ нет денег для выплаты кэшбэка. Но факт остается фактом - заработанных баллов на бонусных счетах клиентов нет.

Дата публикации: 11.07.2025, 10:52

Отредактировано: 11.07.2025, 19:05

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Василий_Лечкин

Василий_Лечкин

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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