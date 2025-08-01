Анализ и прогнозирование налоговых рисков в цифровую эпоху

Федеральная налоговая служба (ФНС) активно внедряет цифровые технологии для улучшения контроля за налоговыми поступлениями. Одним из ключевых инструментов стала АСК ДФЛ — автоматизированная система контроля за доходами физических лиц. Она анализирует данные из отчетности компаний, выявляя тех, кто выплачивает зарплату ниже МРОТ или среднеотраслевых показателей.

АСК ДФЛ оценивает, насколько можно увеличить поступления НДФЛ и страховых взносов. Для этого система использует данные из трех ключевых форм:

РСВ (Расчет по страховым взносам).

Форма 6-НДФЛ.

Персонифицированные сведения о физлицах.

Система учитывает региональные особенности, категорию налогоплательщиков и вид экономической деятельности (ОКВЭД). Полный перечень среднеотраслевых зарплат доступен на сайте ФНС в разделе "Налоговое администрирование" → "Доходы физических лиц" → "Отчеты".

АСК ДФЛ анализирует данные по двум основным параметрам:

Сравнение зарплаты с МРОТ. Если она ниже, система рассчитывает налоговые обязательства с разницы. Соотношение зарплаты компании со среднеотраслевым показателем. Если зарплата ниже, АСК ДФЛ оценивает потенциальный налоговый риск — увеличение отчислений при доведении зарплаты до среднего уровня.

Важно учесть, что система не учитывает премии и выплаты, не связанные с оплатой труда. Это предотвращает искажение данных о доходах сотрудников.

Налоговый риск, рассчитанный АСК ДФЛ, позволяет выявлять схемы уклонения от налогов, такие как использование "серых" зарплат. Величина потенциальных доначислений определяет, насколько вероятна налоговая проверка.

Автоматизированные системы контроля, такие как АСК ДФЛ, повышают эффективность налогового администрирования и снижают риски для бизнеса.