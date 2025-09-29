ЦОК КПП ОБЩ 25.09 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика →
Зинаида Прокопьева
Налоговые изменения 2026

Анализ изменений в налоговом законодательстве с 2026 года

На пороге новых налоговых реформ для малого и среднего бизнеса важно оценить их влияние на экономику.

Анализ изменений в налоговом законодательстве

Снижение порога НДС при УСН

С 2026 года порог по налогу на добавленную стоимость (НДС) для упрощённой системы налогообложения (УСН) снизится с 60 до 10 миллионов рублей. Это изменение направлено на борьбу с дроблением бизнеса и повышение прозрачности налогообложения.

По данным Минфина, лишь 3,2% компаний на УСН зарабатывают более 60 миллионов рублей. Снижение порога затронет почти все малые и средние предприятия, что повлияет на их финансовые показатели, цены и налоговую нагрузку.

Для адаптации рекомендуется:  

  • Провести анализ налоговой нагрузки.

  • Скорректировать ценовую политику.

  • Рассмотреть переход на общий режим налогообложения (ОСНО).

Повышение ставки НДС.

Ставка НДС вырастет с 20 до 22%. Льготная ставка 10% останется для социально значимых товаров. Это изменение направлено на увеличение доходов бюджета и финансирование государственных программ.

Повышение НДС может вызвать инфляцию, рост цен и снижение экономической активности. Предприятиям следует:  

  • Проанализировать затраты и доходы.

  • Оценить влияние на конкурентов и финансовые результаты.

Отмена льгот по страховым взносам для МСП

Льготные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса будут отменены. Пониженный тариф останется только для приоритетных отраслей: обрабатывающая промышленность, транспорт, электроника и производство.

Для успешной адаптации рекомендуется:  

  • Проанализировать финансовые показатели.

  • Пересмотреть кадровую политику.

  • Оптимизировать расходы на оплату труда.

  • Внедрить программы повышения производительности.

  • Использовать современные технологии.

Частичная отмена УСН для торговли

Летом 2025 года обсуждалась поэтапная отмена УСН для торговых предприятий. Сначала запрет на УСН введут для компаний с оборотами более 250 миллионов рублей в год. Затем — для онлайн-торговли, включая маркетплейсы. В итоге все торговые компании перейдут на ОСНО.

Для адаптации рекомендуется:  

  • Проанализировать финансовые показатели.

  • Рассмотреть переход на ОСНО.

  • Разработать стратегию минимизации налоговых рисков.

  • Оптимизировать бизнес-процессы.

  • Внедрить современные технологии.

Оптимизация налоговой нагрузки

Для успешного перехода на новые условия предприятиям рекомендуется:  

  1. Провести анализ изменений в налоговой нагрузке.

  2. Рассмотреть различные ставки НДС (5 или 7% без вычетов и 20% с вычетами).

  3. Пересмотреть договоры с покупателями.

  4. Своевременно выполнять налоговые обязательства.

Информации об авторе

Зинаида Прокопьева

Зинаида Прокопьева

Главный бухгалтер в ИП

2 подписчика15 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы