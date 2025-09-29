Анализ изменений в налоговом законодательстве с 2026 года

Снижение порога НДС при УСН

С 2026 года порог по налогу на добавленную стоимость (НДС) для упрощённой системы налогообложения (УСН) снизится с 60 до 10 миллионов рублей. Это изменение направлено на борьбу с дроблением бизнеса и повышение прозрачности налогообложения.

По данным Минфина, лишь 3,2% компаний на УСН зарабатывают более 60 миллионов рублей. Снижение порога затронет почти все малые и средние предприятия, что повлияет на их финансовые показатели, цены и налоговую нагрузку.

Для адаптации рекомендуется:

Провести анализ налоговой нагрузки.

Скорректировать ценовую политику.

Рассмотреть переход на общий режим налогообложения (ОСНО).

Повышение ставки НДС.

Ставка НДС вырастет с 20 до 22%. Льготная ставка 10% останется для социально значимых товаров. Это изменение направлено на увеличение доходов бюджета и финансирование государственных программ.

Повышение НДС может вызвать инфляцию, рост цен и снижение экономической активности. Предприятиям следует: