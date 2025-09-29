Анализ изменений в налоговом законодательстве с 2026 года

Анализ изменений в налоговом законодательстве
Снижение порога НДС при УСН
С 2026 года порог по налогу на добавленную стоимость (НДС) для упрощённой системы налогообложения (УСН) снизится с 60 до 10 миллионов рублей. Это изменение направлено на борьбу с дроблением бизнеса и повышение прозрачности налогообложения.
По данным Минфина, лишь 3,2% компаний на УСН зарабатывают более 60 миллионов рублей. Снижение порога затронет почти все малые и средние предприятия, что повлияет на их финансовые показатели, цены и налоговую нагрузку.
Для адаптации рекомендуется:
Провести анализ налоговой нагрузки.
Скорректировать ценовую политику.
Рассмотреть переход на общий режим налогообложения (ОСНО).
Повышение ставки НДС.
Ставка НДС вырастет с 20 до 22%. Льготная ставка 10% останется для социально значимых товаров. Это изменение направлено на увеличение доходов бюджета и финансирование государственных программ.
Повышение НДС может вызвать инфляцию, рост цен и снижение экономической активности. Предприятиям следует:
Проанализировать затраты и доходы.
Оценить влияние на конкурентов и финансовые результаты.
Отмена льгот по страховым взносам для МСП
Льготные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса будут отменены. Пониженный тариф останется только для приоритетных отраслей: обрабатывающая промышленность, транспорт, электроника и производство.
Для успешной адаптации рекомендуется:
Проанализировать финансовые показатели.
Пересмотреть кадровую политику.
Оптимизировать расходы на оплату труда.
Внедрить программы повышения производительности.
Использовать современные технологии.
Частичная отмена УСН для торговли
Летом 2025 года обсуждалась поэтапная отмена УСН для торговых предприятий. Сначала запрет на УСН введут для компаний с оборотами более 250 миллионов рублей в год. Затем — для онлайн-торговли, включая маркетплейсы. В итоге все торговые компании перейдут на ОСНО.
Для адаптации рекомендуется:
Проанализировать финансовые показатели.
Рассмотреть переход на ОСНО.
Разработать стратегию минимизации налоговых рисков.
Оптимизировать бизнес-процессы.
Внедрить современные технологии.
Оптимизация налоговой нагрузки
Для успешного перехода на новые условия предприятиям рекомендуется:
Провести анализ изменений в налоговой нагрузке.
Рассмотреть различные ставки НДС (5 или 7% без вычетов и 20% с вычетами).
Пересмотреть договоры с покупателями.
Своевременно выполнять налоговые обязательства.
