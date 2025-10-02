Налоговое законодательство: что ждет бухгалтеров с 2026 года?

С 2026 года Россию ждут значительные изменения в налоговой системе.

С 2026 года Россию ждут значительные изменения в налоговой системе. Эти реформы должны упростить учет, снизить административную нагрузку и повысить эффективность налоговой политики.

Одно из ключевых изменений — подача единого уведомления по НДФЛ и страховым взносам. Это упростит планирование для налогоплательщиков.

Средства с единого налогового счета (ЕНС) будут списываться после завершения налогового периода. Требование о поквартальной разбивке налогов сохранится, что создаст сложности для компаний с переменным доходом.

В таких условиях можно выделить три основные стратегии адаптации:

Сохранять текущий порядок подачи уведомлений. Эта стратегия подойдет для компаний с нестабильным уровнем зарплат. Она позволит избежать частых корректировок и снизит риск ошибок. Использовать авансовые уведомления. Это гибкий подход для большинства компаний. Уведомления подаются только при необходимости, что упрощает работу бухгалтерии и планирование. Подавать минимальное количество уведомлений. Эта стратегия подходит для компаний с фиксированным фондом оплаты труда. Единое уведомление на длительный срок сократит документооборот и упростит планирование.

Важно учитывать новые сроки уплаты налогов и страховых взносов, чтобы избежать просрочек и штрафов.