Налоговое законодательство: что ждет бухгалтеров с 2026 года?
С 2026 года Россию ждут значительные изменения в налоговой системе. Эти реформы должны упростить учет, снизить административную нагрузку и повысить эффективность налоговой политики.
Одно из ключевых изменений — подача единого уведомления по НДФЛ и страховым взносам. Это упростит планирование для налогоплательщиков.
Средства с единого налогового счета (ЕНС) будут списываться после завершения налогового периода. Требование о поквартальной разбивке налогов сохранится, что создаст сложности для компаний с переменным доходом.
В таких условиях можно выделить три основные стратегии адаптации:
Сохранять текущий порядок подачи уведомлений. Эта стратегия подойдет для компаний с нестабильным уровнем зарплат. Она позволит избежать частых корректировок и снизит риск ошибок.
Использовать авансовые уведомления. Это гибкий подход для большинства компаний. Уведомления подаются только при необходимости, что упрощает работу бухгалтерии и планирование.
Подавать минимальное количество уведомлений. Эта стратегия подходит для компаний с фиксированным фондом оплаты труда. Единое уведомление на длительный срок сократит документооборот и упростит планирование.
Важно учитывать новые сроки уплаты налогов и страховых взносов, чтобы избежать просрочек и штрафов.
