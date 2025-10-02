Документальное обеспечение проверки сальдо единого налогового счета
Налогоплательщик может запросить у ФНС следующие документы для анализа состояния сальдо ЕНС:
Справка о сальдо единого налогового счета (КНД 1160082). Этот документ содержит детализированную информацию о состоянии сальдо на конкретную дату. В справке указаны остаток средств на начало отчетного периода, а также расшифровка задолженности, пеней, процентов и штрафов при отрицательном сальдо.
Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в рамках ЕНП (КНД 1120502). В этом документе отражены все поступления и списания средств на ЕНС с подробной детализацией каждой операции. В справке указаны дата операции, сумма, коды бюджетной классификации (КБК), контрольно-кассовый пункт (КПП), код ОКТМО и сроки уплаты налогов.
Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в рамках ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525). Этот документ является упрощенной версией предыдущей справки. В нем отражены суммарные суммы по каждому налогу в пределах одного дня без детального описания отдельных операций.
Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных или признаваемых в рамках ЕНП, либо сумм, перечисленных не в рамках ЕНП (КНД 1160070). Этот акт предназначен для сверки данных налогоплательщика с ФНС. В акте содержится информация о начисленных налогах, пенях, штрафах и процентах, а также данные о поступлениях на ЕНС и их распределении в счет уплаты налоговых обязательств.
Существует несколько способов получения этих документов:
Через бухгалтерские программы и системы электронного документооборота (ЭДО) по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Например, с помощью системы Saby.
Лично или через представителя с доверенностью в территориальных налоговых органах или многофункциональных центрах (МФЦ), если они уполномочены принимать такие запросы.
Через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС.
Почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
С 10 февраля 2025 года справка о сальдо ЕНС будет предоставляться только в формате EXCEL. Однако для обеспечения преемственности сохраняются и прежние форматы: RTF, XML и PDF. Сроки выдачи документов зависят от их вида и способа подачи запроса:
Справка о сальдо ЕНС (КНД 1160082): 5 рабочих дней в электронном виде или 5 рабочих дней при подаче заявления на бумаге (подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ).
Сведения о задолженности (упрощенный вариант справки о сальдо ЕНС) (КНД 1120518): 10 рабочих дней (информация ФНС от 15.12.2023).
Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в рамках ЕНП (КНД 1120502): 5 рабочих дней.
Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в рамках ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525): 10 рабочих дней.
Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных или признаваемых в рамках ЕНП (КНД 1160070): 3 рабочих дня при подаче заявления в электронной форме или 5 рабочих дней при подаче на бумаге (письмо ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879@).
Таким образом, система документального обеспечения проверки сальдо ЕНС представляет собой комплексный механизм, позволяющий налогоплательщикам контролировать свои налоговые обязательства. .
