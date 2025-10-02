Документальное обеспечение проверки сальдо единого налогового счета

Налогоплательщик может запросить у ФНС следующие документы для анализа состояния сальдо ЕНС:

Справка о сальдо единого налогового счета (КНД 1160082). Этот документ содержит детализированную информацию о состоянии сальдо на конкретную дату. В справке указаны остаток средств на начало отчетного периода, а также расшифровка задолженности, пеней, процентов и штрафов при отрицательном сальдо.

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в рамках ЕНП (КНД 1120502). В этом документе отражены все поступления и списания средств на ЕНС с подробной детализацией каждой операции. В справке указаны дата операции, сумма, коды бюджетной классификации (КБК), контрольно-кассовый пункт (КПП), код ОКТМО и сроки уплаты налогов.

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в рамках ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525). Этот документ является упрощенной версией предыдущей справки. В нем отражены суммарные суммы по каждому налогу в пределах одного дня без детального описания отдельных операций.